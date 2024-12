Napoli, sorpresa Conte: la nuova soluzione in attacco

Il Napoli vuole continuare a sorprendere tutti in Serie A. Ecco la nuova mossa tattica di Conte per le prossime sfide di campionato: si sogna in grnade

Non finiscono le mosse strategiche di Antonio Conte che vuole riportare subito il Napoli in Champions League per vivere nuovi notti da sogno in campo internazionali. Ci proverà fino alla fine anche per cullare il sogno chiamato Scudetto, al momento socchiuso nel cassetto. Le altre big d’Italia, come Atalanta ed Inter, non mollano la presa: l’allenatore azzurro ha già le idee chiare.

La squadra azzurra è tornata a vincere ad Udine: uno stadio che ha portato fortuna negli ultimi anni al Napoli. Antonio Conte ha voluto sorprendere tutti con una novità tattica interessante che ha dato subito i suoi frutti. Un momento decisivo per continuare così il percorso di crescita sotto la guida dell’allenatore azzurro. Una prima parte di stagione entusiasmante, ma ora viene il bello. Ecco la soluzione vincente in vista delle prossime sfide di Serie A: Conte ha svoltato in questo modo.

Napoli, nuova idea per Conte: ora si fa sul serio

Una nuova variante tattica per continuare a guardare in alto: il Napoli non vuole arrestare la corsa sul più bello cercando così di dimenticare in fretta la doppia sconfitta contro la Lazio. Le nuove soluzioni in casa azzurra per ambire subito a grandi palcoscenici: ecco cosa succederà

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli è più verticale servendo così in profondità Romelu Lukaku com’è avvenuto in occasione del gol dell’attaccante belga. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande variando anche strategia: non solo ampiezza, ma ci sono state già nuove soluzioni offensive per mettere in difficoltà l’Udinese.

La qualità delle giocate è migliorata alla grande con la ricerca del terzo uomo come si è visto per il gol siglato da Anguissa: inserimenti da dietro per stravolgere le marcature degli avversari. In tutto questo è venuta fuori tutta la qualità immensa a livello individuale di David Neres che ha messo in difficoltà la difesa dell’Udinese.

Un motorino perpetuo abbinando quantità a qualità su tutto il fronte offensivo: le sue serpentine sono state d’applausi, ora potrebbe anche giocare con Kvara dando un turno di riposo a Politano. Il Napoli continua a studiare nuove soluzioni vincenti per non dare punti di riferimento agli avversari in vista delle prossime sfide di campionato.