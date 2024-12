Napoli, Manna prende il “nuovo Zirkzee”: arriva dalla Serie B

Un affare a sorpresa dalla Serie B per allestire una rosa sempre più competitiva. Il Napoli vuole puntare in alto con il nuovo colpo: occhio anche alla Juventus

Il ds Manna continua a pensare in grande per allestire una rosa competitiva anche in ottica futura. Il Napoli guarda con forte interesse anche agli affari di Serie B: anche la Juventus è molto attenta ai profili interessanti in cadetteria.

La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni possibile soluzione per il futuro. Il ds Manna vorrebbe subito accontentare Antonio Conte con nuovi innesti di qualità, anche provenienti dalla Serie B: ecco la mossa strategica per avere la meglio, c’è anche la Juventus per sognare in grande. Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura immediata dell’affare: un nuovo colpo strategico per rinforzare il reparto offensivo di Conte per l’anno che verrà. Tutto può cambiare improvvisamente per sognare in grande: il classe 2003 non vede l’ora di giocare in Serie A.

Napoli, affare immediato: intreccio con la Juventus

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per realizzare nuovi affari interessanti. A gennaio arriveranno sicuramente nuovi innesti di qualità per competere fino alla fine per lo Scudetto:

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha messo gli occhi sul capocannoniere della Serie B, Cristian Shpendi, che milita nel Cesena. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus che vuole giocare d’anticipo per strappare subito il talentuoso giocatore albanese di appena 21 anni. Un profilo davvero interessante per realizzare il sogno della sua vita: ora è concentrato per centrare subito la salvezza con il club romagnolo, ma al termine della stagione potrebbe subito arrivare il definitivo salto di qualità.

Una nuova mossa strategica in ottica futura: il Napoli vuole continuare a pensare in grande per nuove mosse strategiche di calciomercato. Shpendi milita anche nella Nazionale Under 21 albanese: il classe 2003 è pronto per il definitivo salto di qualità dopo essere stato protagonista in C e in B con il club romagnolo. Napoli e Juventus fiutano l’affare in vista della prossima stagione: ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande.

Una nuova idea interessante proveniente della Serie B per essere sempre all’altezza di ogni situazione. Shpendi è pronto a cambiare subito squadra, ma prima dovrà centrare la salvezza con la maglia del Cesena. Ormai ci siamo per un nuovo colpo a sorpresa dalla cadetteria.