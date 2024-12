Napoli, salta il rinnovo: accordo per la cessione del capitano

Nonostante filtrasse ottimismo per una sua firma nell’immediato futuro, la storia d’amore tra il club ed il giocatore sembrerebbe finita.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo il rifiuto dell’ultima offerta di rinnovo, la società avrebbe deciso di mettere sul mercato l’esterno, non ritenendolo più incedibile come invece si credeva che fosse fino a praticamente qualche giorno fa. Nonostante questo, comunque, la dirigenza continuerebbe imperterrita a lavorare per un suo prolungamento, anche se oramai l’impressione è che nel prossimo calciomercato invernale possa preparare le valige ed andare via in direzione della migliore offerente.

Ovviamente parlare di addio sicuro sembrerebbe essere piuttosto prematuro, ma la sensazione è che si stia viaggiando oramai spediti in quella direzione.

Salta il rinnovo: va via a gennaio, accordo raggiunto

Uno dei giocatori più amati (ed odiati) degli ultimi anni potrebbe lasciare a sorpresa la Serie A nel prossimo calciomercato invernale. I rapporti con ambiente e club sembrerebbero essersi oramai deteriorati, nonostante continui a portare al braccio la fascia di capitano.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere, eppure le cose sembrerebbero viaggiare spedite verso questa direzione, che ad oggi parrebbe essere la soluzione migliore per tutti, anche per evitare di rovinare quanto di bello c’è stato negli ultimi 5 anni. Allo stesso tempo, però, c’è da dire che le cose potrebbero anche cambiare nelle prossime settimane, anche se l’impressione è che la volontà estiva del giocatore di andare via si concretizzerà in quel di gennaio.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Marco Conterio sui propri canali social, nonostante sia in piedi un importante trattativa per il suo rinnovo di contratto, Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan già nel prossimo calciomercato invernale. Nell’incontro dell’altro giorno il club rossonero ha messo sul tavolo delle trattative col francese un’offerta di prolungamento da 5 milioni di euro a stagione più bonus, ma il messaggio all’entourage è chiaro: se a gennaio porta un’offerta importante, il terzino e vice capitano potrebbe anche essere venduto. Ed occhio alla suggestione Napoli.

Napoli, il capitano può essere ceduto a gennaio

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere lontano da Milano. Il Milan è stato chiaro: difronte ad un’offerta importante il francese potrebbe partire già nel prossimo calciomercato invernale.

Essendo l’esterno sinistro più forte del mondo, nonostante il momento di crisi che sta attraversando, Theo Hernandez potrebbe entrare nell’orbita di squadra come Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco, ma non è del tutto da escludere la suggestione Napoli. Il club di De Laurentiis seguiva il francese già dai tempi della Real Sociedad, e quindi potrebbe anche darsi che il presidente azzurro fiuti l’affare e regali ad Antonio Conte non un’alternativa ad Olivera bensì un nuovo e fortissimo titolare. Ovviamente stiamo parlando di mera suggestione, anche perché difficilmente Theo Hernandez verrà ceduto ad una diretta concorrente dal Milan, ma nel calciomercato si sa che vige la regola del “Mai dire mai“. Staremo a vedere.