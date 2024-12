Serie A, nuovo cambio in panchina: Sarri pronto a tornare

In maniera del tutto inattesa Maurizio Sarri è adesso pronto a far ritorno in Serie A. Un altro cambio in panchina sembra essere praticamente deciso e questo spalanca le porte per il ritorno da allenatore del grande ex Napoli, che con le sue idee ha ancora tanto da dare e da dire in questo campionato.

Come è noto, per gli allenatori la situazione in Serie A è sempre estremamente instabile. Sono, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi i primi ed addirittura gli unici a pagare. I colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno da questo punto di vista e questa stagione sta andando esattamente in questa direzione.

Il caso più eclatante da questo punto di vista è sicuramente la Roma, che ha esonerato prima Daniele De Rossi e poi Ivan Juric. Non si può, in tal senso, dimenticare quanto accaduto poi in casa Lecce, dove anche è cambiata la guida tecnica, ed altre situazioni che da questo punto di vista sono in continuo divenire. Ora arriva la svolta nel futuro di Maurizio Sarri.

Il toscano torna in Serie A: colpo di scena

Un profilo come quello del toscano non può non essere stuzzicante ed interessante per tutti i club in cerca di una nuova sistemazione per la propria panchina. Si tratta di un profilo che ha sposato da anni, ormai, fatte rare eccezioni, il 4-3-3 e che ne ha fatto un po’ il proprio marchio di fabbrica, come si suol dire. Ed ora potremmo tornare ad ammirarlo.

Stando a quanto raccontato da “Ilovepalermocalcio.it”, infatti, continua ad essere estremamente in bilico la posizione di Paulo Fonseca al Milan, con il brutto pareggio contro il Genoa che potrebbe essere stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ed in tal senso per la sua sostituzione in cima alla lista c’è proprio Maurizio Sarri.

Sarri di nuovo in panchina: club ad un passo dall’esonero

Si tratta di un profilo che, sulla carta, sembrerebbe perfetto per le esigenze del Milan, dal momento che ridarebbe entusiasmo all’ambiente ed è noto per essere maniacale nella costruzione del gioco.

Si tratta di elementi che, almeno per il momento, sono mancati nella gestione Fonseca. Per questo, per quel che riguarda il futuro del Milan, attenzione al nome di Maurizio Sarri.