Calciomercato: Skriniar pronto a firmare, intesa sulla formula

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti e che stravolge il futuro di Milan Skriniar. Il centrale ex Inter ed attualmente in forza al Paris Saint Germain è pronto a salutare la Francia e ad iniziare una nuova avventura. La trattativa spiazza tutti perché la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno.

Il calciomercato, come è noto, è una materia sempre difficile da comprendere e da conoscere nel dettaglio. Sono troppi, infatti, e del tutto inattesi in molti casi i colpi di scena. Questo è un qualcosa di ormai noto ai più e si riconferma come realtà praticamente durante ogni sessione. Estiva o invernale che sia.

Come è noto, il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale ormai dalla fine del calciomercato estivo, quando ci si è resi conti che forse si era sopravvalutato l’apporto che potessero dare alla causa sia Juan Jesus che Rafa Marin. Adesso arriva una svolta non di poco conto per quanto riguarda il fronte Milan Skriniar. Andiamo a vedere le ultime.

Calciomercato: l’ex Inter saluta il PSG

Siamo al cospetto di uno dei difensori in senso assoluto più forti del panorama calcistico europeo, dal momento che ha una solidità che in pochi possono vantare. Per di più, sa anche essere letale e spietato in zona gol in situazioni di palla da fermo. Con l’arrivo al Paris Saint Germain di Luis Enrique le cose non stanno andando per il meglio ed ora è pronto a salutare.

Anche il Napoli si è mosso sulle sue tracce ma ora arriva una svolta importante. Stando a quanto raccontato da Ali Naci Kucuk, giornalista di LaMarca Sport, Milan Skriniar è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Galatasaray ed è stata raggiunta, a sorpresa ed in maniera lampo, anche la quadra per la formula di questo affare.

Skriniar in prestito, trattativa lampo e colpo di scena

A quanto pare, infatti, il Galatasaray prenderà Skriniar con la formula del prestito fino al termine della stagione, contribuendo a pagare anche una parte importante del suo ricco stipendio.

Una beffa in qualche modo per il Napoli, che pure era stato accostato, per la presenza di Conte, allo slovacco ma che ha preferito poi virare su altri profili.