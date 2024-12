Napoli, Buongiorno KO: Conte spiazza tutti per il sostituto

In casa Napoli Alessandro Buongiorno è andato KO ed il suo infortunio rappresenta una tegola importante per Antonio Conte. Adesso, però, l’ex allenatore del Chelsea è pronto a sorprendere tutti per il suo sostituto in campo, essendo uno dei profili più importanti in senso assoluto nella rosa azzurra. Le ultime notizie spiazzano tutti.

Gli infortuni occorsi nel giro di una settimana prima a Khvicha Kvaratskhelia e poi ad Alessandro Buongiorno sono state davvero un duro colpo per il Napoli, che ha perso due dei profili, insieme a Stanislav Lobotka, più forti ed imprescindibili in senso assoluto. In tal senso, adesso gli azzurri dovranno imparare a fare di necessità virtù ancora una volta.

Il problema di questa rosa, come è noto, è quello del difensore centrale, dal momento che alle spalle dei titolari c’è praticamente il vuoto. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno convinto fino a questo punto della stagione, e per questo il club interverrà a gennaio. Nell’immediato, però, Conte è pronto ad individuare il sostituto ed a spiazzare tutti.

Napoli, Conte pronto a sorprendere: la nuova difesa

I successi di questo Napoli si sono costruiti, fino a questo momento della stagione, quasi per intero sulla ritrovata tenuta difensiva, il marchio di fabbrica di Antonio Conte. L’ex capitano del Torino è il perno di questa rivoluzione, ma il tecnico ha permesso anche a Di Lorenzo, Rrahmani e Mathias Olivera di raggiungere standard mai raggiunti prima.

Adesso Buongiorno dovrà stare lontano dal terreno di gioco per almeno un mesetto ed ora a sorpresa, secondo Sky Sport, Antonio Conte, nonostante le prestazioni deludenti offerte fino a questo momento, sarebbe intenzionato a puntare su Juan Jesus. Rappresenterebbe questa, al momento, la soluzione più accreditata in senso assoluto.

Sostituto Buongiorno: la scelta spiazza tutti

Si tratta di una notizia che sorprende, soprattutto viste le prestazioni fin qui offerte, nelle poche gare disputate fin qui, dal brasiliano. Non mancano, però, come raccontato da Sky Sport, le alternative a disposizione di Antonio Conte.

In tal senso, non si può escludere che Mathias Olivera possa essere riproposto nel ruolo di difensore centrale, come accade anche con la Nazionale dell’Uruguay, in una sorta di linea a tre con Di Lorenzo braccetto dall’altra parte e Spinazzola e Politano, che già fa questo lavoro, a tutta fascia.