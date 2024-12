Mercato Napoli, affare con il Monza: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la svolta per il nuovo affare con il Monza che può rappresentare un innesto di estremo interesse per il mese di gennaio. La soluzione è rappresentata dallo scambio che può far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri sono alle prese con un momento molto delicato nonostante gli straordinari successi che stanno conseguendo in campo. Il secondo posto è lì a dimostrarlo, nonostante la sconfitta contro la Lazio che è costato il primato, conquistato dall’Atalanta. La sessione di gennaio sarà da non sbagliare in senso assoluto dal momento che servono innesti.

La priorità, in senso assoluto, è quella di trovare un difensore centrale, con l’infortunio di Buongiorno che ha reso ancora più impellente questa questione. Adesso arriva una svolta non di poco conto, però, per un affare con il Monza che si può rivelare estremamente interessante. E la chiave per sbloccare l’affare può essere lo scambio.

Mercato Napoli, arriva la svolta per la sessione di gennaio

Il club lombardo non se la passa bene, per usare un eufemismo, dal momento che è in piena lotta per la retrocessione, al penultimo posto a pari punti con il Venezia a quota 10 punti. Nonostante questo, però, i rapporti tra il Monza ed il Napoli sono ottimi come confermato dai prestiti di Zerbin e di Popovic nella sessione invernale.

Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il Monza ha messo gli occhi sul ritorno in biancorosso di Alessio Zerbin, che già negli ultimi sei mesi della stagione è stato in prestito lì e che potrebbe tornare. E l’ex Frosinone, in questo modo, potrebbe seriamente essere una pedina di scambio per arrivare a Daniel Maldini.

Napoli, scambio con il Monza: la soluzione a sorpresa

Classe 2002, Maldini è pronto al grande salto ma deve dimostrare di avere i colpi giusti per poter stare a certi livelli. Il Napoli ne sta seguendo la traiettoria e potrebbe essere usato come pedina di scambio proprio Zerbin.

Al momento si tratta di una ipotesi di calciomercato, ma va valutata come eventualità dal momento che sarebbe una più che valida alternativa, anche in prospettiva futura, a Scott McTominay, aggiungendo più fisico rispetto a Raspadori.