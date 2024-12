Serie A: esonero deciso, Mancini il sostituto

Nel nostro campionato una panchina sta iniziando a traballare e nelle ultime ore si è fatto anche il nome dell’ex ct della nazionale

Roberto Mancini in panchina in Serie A nel giro di qualche settimana. È questa l’ultima ipotesi nata per quanto riguarda il futuro dell’ex ct della nazionale. Una squadra, infatti, vorrebbe affidare la panchina proprio al tecnico di Jesi per provare ad uscire da un momento non facile. Naturalmente per ora si tratta di una ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

La certezza è rappresentata dal fatto che il tecnico è a forte rischio e la situazione verrà valutata dalla società nelle prossime partite. In caso di un mancato cambio di passo, non è da escludere la possibilità di un esonero e un tentativo per Mancini. Poi bisognerà capire se l’ex Inter tra le altre accetterà questa destinazione oppure deciderà di attendere ancora un po’ di tempo prima di ritornare nuovamente in panchina.

Serie A: deciso il futuro del tecnico, pronto Mancini

Roberto Mancini ha voglia di ritornare in panchina dopo le ultime due esperienze non finite proprio nel migliore dei modi. Nelle scorse settimane si era parlato molto anche di Roma. Una ipotesi mai realmente decollata anche perché si tratta di un nome molto caro dal punto di vista economico e non è mai semplice trovare una soluzione giusta durante la stagione. Ma in queste ultime ore il profilo dell’ex ct dell’Italia è ritornato in auge per una big italiana.

La situazione del Milan non è delle più semplici e si sta nuovamente tornando a parlare dell’esonero di Fonseca magari già dalla prossima di campionato. Un flop a Verona potrebbe costringere i rossoneri a cambiare e affidarsi ad un profilo differente per dare una svolta alla stagione e a questo punto non è da escludere che si decida di puntare su Mancini.

Un nome che conosce bene il nostro campionato e naturalmente potrebbe consentire di fare quel salto di qualità che fino a questo momento non c’è stato. Per adesso si tratta semplicemente di una ipotesi. I ragionamenti sono diversi e non sono da escludere dei nomi a sorpresa. Le valutazioni in casa Milan sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi sul futuro di Fonseca e, di conseguenza, sul successore. E Mancini è uno dei profili possibili.