Napoli: scelto il difensore, c’è l’annuncio

L’infortunio di Buongiorno costringe i partenopei ad intervenire sul calciomercato. E c’è un profilo che è balzato in pole position

In casa Napoli ora la priorità è rappresentata da un difensore. L’infortunio di Buongiorno rende necessario un intervento in quel reparto per rendere la rosa ancora più completa. Le ultime indiscrezioni parlano di un rientro del centrale solamente a fine gennaio e quindi Manna si è messo al lavoro per chiudere il tutto in davvero poco tempo. I nomi sul taccuino sono diversi, ma c’è un profilo che stuzzica molto Conte e sono in corso già i contatti con il club.

Secondo quanto riferito da Pierpaolo Marino su Televomero, il Napoli avrebbe intrapreso i contatti con il club per provare a definire l’affare. Non è una trattativa semplice per diversi motivi, ma i partenopei sarebbero intenzionati a fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. E attenzione alla possibilità di uno scambio.

Calciomercato Napoli: Manna accelera, i dettagli

In casa Napoli si ragiona su come rinforzare la rosa di Conte. L’infortunio di Buongiorno ha sicuramente cambiato un po’ le priorità e a questo punto si dovrà chiudere in davvero poco tempo per il nuovo centrale. Il direttore sportivo è già al lavoro per individuare i giocatori giusti. Molto dipenderà anche dalla scelta di Conte visto che per il momento il tecnico ha delle richieste molto chiare per rinforzare la propria rosa.

Il nome che sarebbe in cima alla lista è quello di Bijol. Pierpaolo Marino ha confermato che ci sono dei contatti tra le parti per cercare di trovare l’accordo. Non è da escludere che il discorso si possa concretizzare solamente in estate, ma l’infortunio di Buongiorno potrebbe comunque portare ad accelerare i tempi. E De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, parla della possibilità di inserire Zerbin nella trattativa.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. Il Napoli sta valutando tutte le opportunità di calciomercato e per questo motivo Bijol resta una possibilità. L’Udinese spera di trattenerlo fino al termine della stagione, ma l’infortunio di Buongiorno potrebbe portare Manna ad accelerare la trattativa con i friulani. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione e quale sarà la scelta definitiva fatta dai partenopei.