Napoli: blitz di Manna, altro affare con il Galarasaray

I rapporti tra i partenopei e il club turco sono ottimi. Gli azzurri a sorpresa potrebbero chiudere una nuova operazione con i giallorossi

Nuovo affare tra Napoli e Galatasaray? È questa l’ultima notizia che arriva dalla Turchia. Secondo le informazioni di yenilzmir.com, i partenopei avrebbero chiesto un incontro al club turco per discutere di un calciatore. Il giocatore interesserebbe molto a Manna e da parte dei giallorossi nessuna chiusura. Non è da escludere un suo inserimento in discorso riguardante Osimhen, ma la volontà dei partenopei è quella di separare le due questioni.

L’interesse del Napoli comunque è reale e presto è previsto un incontro tra le parti per discuterne e trovare una soluzione. La speranza dei partenopei è che magari si possa arrivare ad un accordo in ottica calciomercato estivo. Difficile ipotizzare un suo arrivo già a gennaio sia per questioni economiche che di rosa già completa. Poi naturalmente non è da escludere che il discorso possa essere approfondito in caso di qualche partenza inaspettata.

Calciomercato Napoli: nome nuovo, contatti con il Galatasaray

Il Napoli ragiona sulla possibilità di rinforzare la rosa con giocatori giovani la prossima stagione. Manna sta individuando i profili giusti e in queste ultime ore è spuntato un nome nuovo per quanto riguarda i partenopei. Dalla Turchia parlano addirittura della possibilità di un incontro già nelle prossime ore per capire la fattibilità dell’operazione.

Il giocatore che sarebbe finito nel mirino degli azzurri è Yunus Akgun del Galatasaray. L’esterno classe 2000 si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Conte vista la sua abilità ad agire sia a sinistra che a destra oltre che naturalmente centralmente. Per il momento si tratta solo di una ipotesi, ma l’ex Leicester sembra essere una possibile soluzione per la prossima stagione sia nel ruolo di vice Kvara che magari come sostituto del georgiano.

La volontà del Galatasaray è quello di cederlo intorno ai 20 milioni di euro per guadagnare parte dei soldi dell’acquisto di Osimhen. Non è da escludere che i turchi possano magari decidere di metterlo in una ipotetica trattativa con il Napoli per il nigeriano. Ma Manna punta a due operazioni separate e sarà un tema ribadito anche nell’incontro con i turchi. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Akgun è uno dei nomi presenti sulla lista del direttore sportivo.