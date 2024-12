Non solo Buongiorno, brutte notizie per Kvara, i nuovi tempi di recupero

Per i partenopei non ci sono buone notizie dall’infermeria. I tempi di recupero del georgiano sembrano essere più lunghi del previsto

Piove sul bagnato in casa Napoli. L’infortunio di Buongiorno è stata una tegola importante per i partenopei. La difesa è forse quel reparto più corto per quanto riguarda gli azzurri. Ora Conte sta facendo tutti i ragionamenti del caso come sostituire il centrale per le prossime partite. Ma non ci sono buone notizie neanche per Kvaratskhelia. Il georgiano è ai box per un problema al ginocchio e la speranza del tecnico leccese era quella di poterlo recuperare nel minor tempo.

Le ultime notizie, però, non sono assolutamente positive e i tempi di recupero rischiano di essere più lunghi del previsto. Ora bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine il Napoli lo avrà a disposizione ancora prima. Ma le dichiarazioni dell’esperto non lasciano ben sperare e il rischio è quello di non dover contare su di lui per tanto tempo.

Napoli: infortunio Kvaratskhelia, quando rientra in campo

Al momento non si hanno certezze su quando Kvaratskhelia potrà rientrare in campo. Nei giorni scorsi si era ipotizzato la possibilità addirittura di una presenza già nel prossimo weekend. Un qualcosa che sembra essere impossibile considerato anche il fatto che da parte di Conte non c’è nessuna voglia di rischiare. Ma la possibilità di uno stop più lungo di quanto ipotizzato in un primo momento non è assolutamente da escludere.

“Il 2024 per lui è finito e i tempi di recupero potrebbero allungarsi“, così l’ex medico sociale dei partenopei De Nicola ai microfoni di calcionapoli24.it. Insomma, il rischio è quello di rivedere il giocatore in campo solamente a metà di gennaio. Naturalmente il Napoli proverà in tutti i modi ad accorciare la sua assenza, ma molto dipenderà dagli esami e dalle risposte che il ginocchio darà nei prossimi giorni.

Da Buongiorno a Kvaratskhelia: le notizie per il Napoli non sono positive e si tratta di due infortuni destinati a creare non pochi grattacapi a Conte. La preoccupazione dei tifosi è rivolta principalmente alla difesa visto che nessuno fino a questo momento ha dimostrato di essere all’altezza. Naturalmente non ci resta che aspettare per cercare di avere un quadro più chiaro e capire anche quando entrambi potranno rientrare a disposizione del proprio tecnico.