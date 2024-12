Napoli, arriva subito dal Chelsea: Manna convince Conte

Il Napoli vuole subito un nuovo colpo in difesa a gennaio. Spunta il nuovo intreccio in casa Chelsea: può arrivare subito in prestito a gennaio

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Il Napoli vorrebbe subito regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte: ecco il nuovo piano per accontentare l’allenatore azzurro in vista della seconda parte di stagione. Spunta il nuovo affare dal Chelsea: può liberarsi in prestito.

La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni obiettivo di calciomercato: subito il ds Manna ha discusso con il presidente De Laurentiis per capire su chi puntare in vista della sessione invernale. Tutto può cambiare in poco tempo in vista della prossima stagione: il Napoli è pronto a regalare nuovi colpi da sogno ai suoi tifosi che vogliono tornare in Champions League. Resta questo l’obiettivo numero della società partenopea per continuare il percorso di crescita iniziato da pochi mesi insieme ad Antonio Conte. Spunta il nuovo affare dal Chelsea: ecco chi può arrivare subito.

Napoli, nuovo colpo in difesa per Conte: la strategia di Manna

Come svelato dal portale AreaNapoli.it, Axel Disasi è pronto a lasciare a titolo temporaneo il Chelsea. Il difensore dei Blues resta sul taccuino del direttore sportivo del Napoli che è alla ricerca di validi centrali da regalare ad Antonio Conte. Spunta il nuovo intreccio decisivo in vista del futuro: ecco la verità a sorpresa per rinforzare il reparto difensivo dell’allenatore del Napoli.

Luiz Felipe non convince appieno lo stesso Conte, ma Kiwior resta nel mirino della società partenopea. Il Napoli vuole subito chiudere i prossimi affari in ottica futura: l’obiettivo del ds Manna è quello di accontentare Conte per essere protagonista nella seconda parte di stagione. L’infortunio di Buongiorno in allenamento ha complicato ancor di più i piani del presidente De Laurentiis, che cercherà di chiudere nuovi obiettivi di mercato.

Una voglia immensa di continuare il percorso di crescita con Conte: il Napoli ha sorpreso tutti dopo il decimo posto conquistato nella passata stagione. La squadra azzurra vuole puntare in alto, ma urgono rinforzi decisivi per affrontare al meglio ogni sfida in Serie A. Con una sola competizione da disputare il ds Manna vuole chiudere colpi funzionali all’idea di calcio di Conte senza sperperare milioni. Ecco la nuova strategia di calciomercato.