Dybala dice addio alla Roma: il sostituto arriva a gennaio dal Napoli

Dopo le dichiarazioni di Ranieri e l’interessamento del Galatasaray potremmo dire che l’avventura a Roma di Paulo Dybala è finita.

Sembrerebbe essere davvero una questione di tempo prima che la Joya chiuda le proprie valige e voli in direzione Istanbul, dove ad aspettarlo c’è il grande amico Mauro Icardi. Allo stesso tempo, però, non è da escludere la permanenza dell’argentino nella capitale almeno fino alla fine della stagione, ma per evitare ogni inconveniente la Roma si sarebbe già messa alla ricerca di un sostituto che possa essere all’altezza dello stesso Dybala.

A fronte di questo Ranieri avrebbe fatto a Ghisolfi diversi nomi interessanti, ma quello del giocatore del Napoli lo convincerebbe più di tutti, profilo d’esperienza nazionale e non che potrebbe decisamente fare al caso di questa Roma.

Il sostituto di Dybala arriva dal Napoli

Il futuro di Paulo Dybala sembrerebbe essere lontano da Roma, e le dichiarazioni di Claudio Ranieri non possono che essere una conferma. Allo stesso tempo, però, come anticipato, non è da escludere la permanenza della Joya nella capitale fino alla fine della stagione, ma allo stesso tempo il pressing del Galatasaray lascia invece credere che a gennaio le strade tra l’argentino ed i giallorossi possano dividersi.

Nel frattempo la Roma si sarebbe già messa alla ricerca di un sostituto di Dybala per evitare di rimanere scoperta in quel ruolo. Tanti giocatori sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento di Ghisolfi e Ranieri, ma uno in particolare, per qualità ed esperienza, sembrerebbe convincere la dirigenza e l’area tecnica giallorossa.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, in caso di addio di Dybala la Roma potrebbe fare all-in su Giacomo Raspadori del Napoli, giocatore di qualità ed esperienza ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Il salentino non riterrebbe infatti l’81 partenopeo incedibile, motivo per il quale difronte ad una giusta offerta l’ex Sassuolo potrebbe lasciare senza troppi problemi il club partenopeo.

Non solo la Roma: occhio alla concorrenza

La Roma starebbe pensando a Giacomo Raspadori per sostituire Paulo Dybala nel momento in cui dovesse concretizzarsi il suo trasferimento al Galatasaray. Il club turco spinge per avere la Joya già a partire dal prossimo calciomercato invernale, motivo per il quale la società giallorossa avrebbe messo gli occhi sull’81 del Napoli, giocatore tutt’altro che intoccabile per Antonio Conte.

Giacomo Raspadori, però, non interesse solo alla Roma in Serie A. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, l’ex Sassuolo, pupillo di Cristiano Giuntoli, piace tanto anche alla Juventus, che potrebbe richiederlo nel momento in cui le trattative per il passaggio in azzurro di Danilo dovessero concretizzarsi. Insomma, Raspadori si pronostica essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato in Italia.