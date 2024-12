Kvaratskhelia si svincola dal Napoli, svelato come: annuncio di Sky

Si infittisce e complica sempre di più la storia relativa al futuro del 77 del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In teoria le parti starebbero discutendo da oramai luglio per un rinnovo di contratto che premierebbe il georgiano degli ultimi anni di livello fatti con la casacca azzurra, ma nella testa dell’esterno azzurro starebbe frullando un’idea piuttosto inedita, clamorosa ed inaspettata, come confermato anche dai colleghi di Sky Sport.

Stando a questi, infatti, Kvaratkshelia potrebbe sfruttare a proprio favore una clausola, o meglio, un articolo per svincolarsi dal Napoli ed andare via. Ovviamente si tratterebbe essere di mera supposizione, ma questa possibilità, a quanto pare, esisterebbe.

Kvaratkshelia vuole andare via dal Napoli svincolandosi

Importanti e clamorose novità arrivano in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che mai come ora sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. Il georgiano, attualmente fermo ai box per un infortunio, non sembrerebbe essere più contento in azzurro, come manifestato anche dai continui “mal di pancia” registrati nelle ultime settimane.

Eppure, nonostante questo, sembrava esserci stata una riapertura per quanto concerne il rinnovo, opzione che sembrerebbe però essere ad un passo dallo sfumare considerato quanto è trapelato in giornata. Stando alle notizie di oggi, infatti, il 77 georgiano potrebbe sfruttare a proprio favore una clausola per salutare il Napoli a parametro zero nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2027.

Intervenuto nel pomeriggio in onda ai microfoni di Radio Marte, il collega di Sky Sport Francesco Modugno ha detto che Khvicha Kvaratskhelia potrebbe svincolarsi dal club azzurro grazie all’articolo 17 della FIFA, che permette ad un giocatore che ha firmato un contratto prima dei 28 anni di rescindere il proprio rapporto lavorativo con il club nel quale gioca a tre anni dalla firma del contratto stesso, a patto che però la società venga avvisata almeno 15 giorni prima l’ultima gara ufficiale e di trasferirsi in una squadra di un altro campionato.

Napoli-Kvaratkshelia: la situazione

C’è questa novità che vede la possibilità per Khvicha Kvaratskhelia di svincolarsi dal Napoli. Se le trattative per il rinnovo non dovessero andare nel migliore dei modi, non è da escludere che il georgiano possa seriamente valutare la possibilità di esercitare l’articolo 17.

Oltre alle condizioni sopra citate, ce n’è un’altra altrettanto importante che prevede il pagamento, dal giocatore al club, di un indennizzo in base ad alcuni criteri oggettivi come l’ingaggio e gli anni di contratto rimasti. Allo stesso, comunque, considerate le trattative in atto per il rinnovo, Kvaratkshelia ed il Napoli potrebbero continuare la loro convivenza, anche perché Francesco Modugno parla di dialoghi incentrati principalmente sulla famosissima clausola rescissoria che si punta a fissare ad una cifra che possa accontentare tutti. Staremo a vedere.