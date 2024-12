Napoli, doppio colpo prenotato per gennaio: Conte accontentato

Neanche il tempo di iniziare che il Napoli avrebbe anche già prenotato due colpi in entrata per il prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a regalare ad Antonio Conte due dei giocatori richiesti dal salentino, profili d’esperienza nazionale ed internazionale che potranno fare decisamente al caso della formazione partenopea in vista della seconda parte di stagione, dove l’obiettivo sarà quello di rimanere il più possibile attaccati al terno scudetto.

Ed è per questo che Antonio Conte avrebbe fatto il nome di questi due giocatori, perché oltre ad averci già lavorato insieme, conosce ed è convinto dell’apporto che potrebbero dare a questo Napoli.

Doppio colpo prenotato per gennaio dal Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a gennaio lavorerà per rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte giusto con qualche accorgimento, di lusso, ma pur sempre accorgimento.

L’intenzione non è quella di stravolgere completamente gli equilibri creati all’interno dello spogliatoio in questi mesi, ed è per questo che le manovre in entrata starebbero venendo gestite direttamente dal salentino, che con la libertà che lo contraddistingue avrebbe presentato una lista di nomi alla dirigenza partenopea. Giovanni Manna, consultato Aurelio De Laurentiis, avrebbe deciso di premiare il lavoro svolto in questi mesi dall’allenatore partenopeo prendendogli chi avrebbe chiesto, col patto però che al termine della stagione il Napoli ricucirà il tricolore sulle proprie magliette.

Ovviamente fare promesse a questo punto del campionato è complicato, anche perché Conte non è quel tipo di allenatore, ma una cosa è certa: farà di tutto per non deludere piazza e dirigenza. Nel frattempo freme dalla voglia di poter riabbracciare due sue ex giocatori al Napoli, con Nemanja Matic, riporta il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che potrebbe essere il primo a sbarcare in azzurro a gennaio.

Il Napoli potrebbe prendere un esterno

Oltre a Nemanja Matic il Napoli potrebbe regalare ad Antonio Conte anche un nuovo esterno, un giocatore che possa dare il cambio in corso d’opera ad Olivera, visto che oramai il salentino sembrerebbe aver bocciato Leonardo Spinazzola.

Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di diversi profili, ma come per il serbo, l’allenatore partenopeo vorrebbe e potrebbe riabbracciare in azzurro un suo ex giocatore, Cristiano Biraghi. Considerata la rottura oramai insanabile con Raffaele Palladino, l’esterno italiano lascerà la Fiorentina nel prossimo calciomercato, e chissà che il suo futuro non possa essere proprio a Napoli considerati gli ottimi rapporti che ci sono fra lui, Conte, il club ed il suo agente Mario Giuffredi. Staremo a vedere.