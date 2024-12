Napoli, due colpi in difesa: arriva anche lo svincolato

Il Napoli è pronto a sognare in grande anche a gennaio. Subito due affari in difesa per arrivare a rinforzare la rosa di Conte: ecco anche lo svincolato

Saranno settimane intense e decisive per chiudere subito i prossimi colpi di calciomercato. Nuovi innesti di qualità in difesa per la squadra azzurra: ora il Napoli fa davvero sul serio soprattutto dopo l’infortunio del centrale difensivo Buongiorno che resterà fuori dal campo per circa un mese. Ecco la nuova situazione che si è venuta a creare in casa Napoli: subito due colpi.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno cambierà subito le strategie di calciomercato in casa azzurra. Saranno settimane intense per puntellare la rosa di Conte con rinforzi di caratura internazionale: tutto può cambiare in poco tempo. Ora subito il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare l’allenatore azzurro per continuare a collezionare vittorie in Serie A: l’obiettivo primario è quello di ritornare subito a vivere notti da sogno in Champions League.

Napoli, doppio colpo in difesa per Conte: gli affari

L’allenatore azzurro dovrà fare a meno di Buongiorno per circa un mese: il suo ritorno in campo è previsto per la prossima sfida contro la Juventus. Nel frattempo il presidente De Laurentiis è pronto a regalare nuovi colpi da sogno per gli azzurri: spunta tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’assenza prolungata di Buongiorno costringerà subito il Napoli a correre ai ripari. Doppio colpo subito in difesa per gli azzurri: il ds Manna vuole subito chiudere Danilo della Juventus e lo svincolato ex Lazio Luiz Felipe. Difficilmente il capitano bianconero dirà addio a gennaio come evidenziato anche dalle sue dichiarazioni alla stampa, ma l’ex giocatore biancoceleste è pronto a vivere serate in maglia azzurra.

Dopo l’avventura in Arabia Saudita, è svincolato attualmente per trovare subito la sua prossima squadra. Il Napoli sta monitorando attentamente il fronte calciomercato: ora il ds Manna intende sferrare l’assalto vincente per sognare in grande.

In poche ore tutto è cambiato drasticamente per continuare a sognare in grande: il Napoli vuole chiudere in bellezza il girone d’andata con tre partite da vincere assolutamente. Infine si penserà subito al calciomercato per rinforzare in particolar modo la retroguardia a disposizione di Conte. Danilo e Luiz Felipe sono pronti a vestire la maglia azzurra a partire da gennaio: staremo a vedere.