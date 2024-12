Buongiorno out, emergenza Napoli: il sostituto lo porta il mercato

L’infortunio di Alessandro Buongiorno mette decisamente in difficoltà Antonio Conte in vista dei prossimi impegni stagionali.

Senza il suo pilastro difensivo il salentino è costretto a reinvestire la propria retroguardia in questi ultimi impegni del 2024, complice la poca fiducia che nutre nei confronti di Juan Jesus e Rafa Marin. Essendo gli unici due centrali di ruolo, l’allenatore partenopeo non potrà fare a meno di schierare uno dei due al fianco di Rrahmani, in attesa di gennaio quando avrà ufficialmente inizio il calciomercato.

Ed è proprio con l’avvio della prossima sessione invernale di trasferimenti che Antonio Conte potrà finalmente avere a disposizione un sostituto all’altezza di Buongiorno, giocatore sul quale Aurelio De Laurentiis è pronto ad affondare il colpo decisivo.

Il sostituto di Buongiorno arriva dal mercato

Antonio Conte dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per un po’ di tempo. Il difensore azzurro ha infatti riportato la lesione di due costole a fronte di una caduta nel corso dell’allenamento odierno. Notizia, questa, che il salentino non avrà sicuramente digerito, complice l’importanza che l’ex Torino ricopre all’interno dei suoi schemi difensivi e non.

Adesso sarà curioso capire come l’allenatore partenopeo sostituirà il suo giocatore, anche perché mai avrebbe pensato di doverne fare a meno. Rafa Marin e Juan Jesus sono i due nomi in corsa per una maglia da titolare nelle prossime partite di campionato del Napoli, peccato però che Antonio Conte non straveda per nessuno di tutti e due. Nella partite nelle quali sono stati chiamati in causa, entrambi hanno fatto male al punto da essere bocciati e rispediti immediatamente in panchina, motivo per il quale non è da escludere la possibilità di qualche adattamento e/o stravolgimento della rosa.

In soccorso dell’allenatore del Napoli arriva comunque il calciomercato, visto che a gennaio Aurelio De Laurentiis potrebbe affondare il colpo sul (possibile) sostituto di Alessandro Buongiorno, ovvero Jaka Bijol, giocatore per il quale c’è stato un contatto negli scorsi giorni nell’immediato post partita di campionato contro l’Udinese. Nome, quello dello sloveno, che è stato riportato dai colleghi di AreaNapoli.it.

Napoli: svelato chi prenderà il posto di Buongiorno

Il Napoli ha un disperato bisogno di un difensore centrale, ancora di più dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. La dirigenza partenopea, comunque, era già al lavoro da diverse settimane per regalare ad Antonio Conte un rinforzo in questo reparto, ma il problema dell’ex Torino costringe De Laurentiis ad accelerare i tempi.

Jaka Bijol, stando ai colleghi di AreaNapoli.it, sembrerebbe essere il prescelto, complice anche il dialogo esplorativo avuto con la dirigenza dell’Udinese nell’immediato post partita di sabato, ma allo stesso tempo non sono da escludere le piste che portano a Jakub Kiwior e Radu Dragusin, da sempre pupilli del presidente partenopeo.