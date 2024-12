Rashford-Napoli: cambia tutto, l’annuncio da Manchester

Il centravanti inglese resta uno dei nomi accostati al Napoli. E da Manchester nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante

Il vice Lukaku resta un obiettivo per il Napoli durante il calciomercato invernale. Nonostante le prestazioni di Simeone sono positive, Conte si attende un giocatore di livello in quel ruolo. Tra i nomi accostati al club partenopeo c’è anche quello di Marcus Rashford. L’inglese sembra essere ormai ai ferri corti con il Manchester United e una sua partenza a gennaio non è da escludere. Il tecnico leccese lo conosce molto bene e valuta la possibilità di regalarselo nell’immediato.

Da parte dei Red Devils i ragionamenti di inserire il giocatore in una ipotetica trattativa per Osimhen. Una ipotesi di calciomercato da non escludere visto che il Napoli ha bisogno di Rashford per alzare il livello offensivo. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante da Manchester sul futuro dell’attaccante britannico. Ecco i dettagli:

Calciomercato Napoli: Rashford resta un obiettivo, la posizione di Amorim

Marcus Rashford resta un obiettivo del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Conte da tempo lo ha individuato come uno dei nomi papabili per consentire all’attacco di fare un salto importante a livello di qualità in attacco. Per il momento naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che ci sono diverse questioni da valutare tra cui anche la disponibilità del Manchester United a lasciar partire subito il proprio giocatore.

I rapporti tra le parti sono ai minimi storici, ma Amorim in una delle ultime conferenze stampa ha confermato che è un caso ancora aperto e dovrà affrontarlo in prima persona. Nessuna decisione presa, quindi. Sono in corso le riflessioni per decidere meglio senza sbagliare come successo con McTominay. Una sua partenza non è assolutamente da escludere anche se prima bisognerà trovare un sostituto all’altezza e a questo punto lo scambio con Osimhen resta una possibilità concreta.

Per il momento Amorim ha rinviato il discorso alle prossime settimane. Il Napoli resta alla finestra e aspetta l’opportunità giusta per affondare il colpo. Rashford è un obiettivo di calciomercato dei partenopei, ma la certezza della fumata bianca ancora non la si ha.

Mercato Napoli: per Rashford si attende il Manchester

L’interesse del Napoli è naturalmente reale nei confronti di Rashford, ma al momento non c’è una trattativa reale con il Manchester United. Gli inglesi non hanno sciolto i dubbi e si aspettano le decisioni di Amorim, attese per le prossime settimane.