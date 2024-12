Napoli: rinforzo a centrocampo, si chiude per l’ex Fiorentina

Antonio Conte ha chiesto anche un centrocampista di livello e spunta un giocatore a sorpresa. Si tratta di un profilo che Manna segue con attenzione

Il Napoli si prepara a rinforzare tutti i ruoli. Escluso la porta, Antonio Conte si aspetta almeno un nuovo giocatore per ogni reparto. Non sarà affatto un compito semplice anche perché parliamo di una sessione molto breve e imprevedibile. Ma le idee di Manna sono molto chiare e per questo motivo si sta già sondando il terreno per i possibili obiettivi. I profili individuati sono quelli giusti e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

E nelle ultime ore per il centrocampo del Napoli è spuntato un profilo a sorpresa. L’ex Fiorentina piace molto a Manna e rappresenta forse un calciatore che manca in questa squadra. Non è da escludere un tentativo durante il calciomercato invernale. I ragionamenti sono in corso e presto saranno sciolte tutte le riserve.

Calciomercato Napoli: nome a sorpresa per il centrocampo, chi arriva

A centrocampo sono diversi i profili valutati. C’è la consapevolezza da parte di Manna di dover lavorare su più piani per non rimanere sorpresi in caso di fumata nera. Per questo motivo è stato individuato un profilo che potrebbe rappresentare una soluzione ideale nelle prossime settimane. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che in un prossimo futuro si possa passare in un qualcosa di concreto.

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo per il centrocampo del Napoli è quello di Edmilson Fernandes. Il centrocampista capoverdiano conosce il nostro campionato per aver militato un anno nella Fiorentina e nel Brest, in prestito al Mainz, non sta trovando molto spazio. Per questo motivo non è da escludere un suo ritorno in Germania per poi ripartire ed iniziare una nuova esperienza.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi anche perché ci sono altri nomi sul taccuino di Manna. Si ragiona comunque sul nome di Edmilson che potrebbe rappresentare un profilo low cost e last minute. Vedremo comunque cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte del club.

