Svolta Bijol: svelata la sua prossima squadra

Il difensore sloveno resta un obiettivo del Napoli in chiave calciomercato estivo. E in queste ultime ore è stata svelata la sua nuova squadra

Dove giocherà Jaka Bijol a gennaio o la prossima stagione? Difficile rispondere a questa domanda. L’Udinese, come confermato in più di un’occasione dal dt Nani, spera in una sua conferma fino al termine della stagione. Ma allo stesso tempo non chiude la porta ad una sua partenza durante il calciomercato invernale. I friulani sono pronti ad ascoltare le proposte e a questo punto non è da escludere che si possa davvero arrivare ad una partenza nell’immediato.

E nelle ultime ore il calciatore ha preso parola e fatto un annuncio importante sul suo futuro. Bijol ha le idee molto chiare su dove andare a giocare magari già a gennaio. Una sorta di messaggio alle squadre che a lui sono interessate oltre che naturalmente all’Udinese. Poi naturalmente la strada è molto lunga e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato Napoli: Bijol esce allo scoperto, ecco dove giocherà

Bijol è pronto al grande salto entro l’estate. Lo sanno anche all’Udinese. I bianconeri sono consapevoli che la prossima stagione non potranno contare sul proprio capitano. La volontà del giocatore su questo è molto chiara e non ci attendiamo delle particolari sorprese o novità in questo senso. Mentre su quale squadra riuscirà a contare sulle prestazioni del difensore sloveno ci sono molti dubbi.

Il Napoli lo ha individuato come primo obiettivo per la difesa soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno. Ma le intenzioni di Bijol sembrano essere diverse soprattutto se si dovesse trasferire durante il calciomercato invernale. Intercettato dai microfoni di The Italian Football Podcast, il centrale si è detto lusingato di essere accostato all’Inter e di voler giocare in Champions League. Un annuncio che almeno per il momento toglie i partenopei dalla corsa.

Poi naturalmente non possiamo escludere il fatto che Bijol possa comunque accettare la destinazione Napoli in questo calciomercato con la certezza che la prossima stagione giocherà in Champions League. I dubbi in questo senso saranno sciolti solamente ad inizio della sessione invernale e vedremo alla fine quale sarà la scelta del centrale.

Il Napoli non molla Bijol

Le parole di Bijol non scoraggiano comunque il Napoli. I partenopei hanno individuato nello sloveno uno dei rinforzi ideali per il calciomercato invernale e un tentativo lo si farà per capire la fattibilità dell’operazione. Poi l’ultima parola spetterà allo stesso calciatore.