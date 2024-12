Chiuso il primo colpo: la data dell’arrivo a Castel Volturno

Il Napoli sembra avere ormai chiuso il primo colpo. La trattativa si può dire che è ai titoli di coda e spunta la data del suo arrivo

In casa Napoli il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. Manna in questi giorni ha aumentato i contatti con diverse squadre e a questo punto non è da escludere che qualche trattativa possa entrare nel vivo. La strada è ancora lunga e gli ostacoli possono essere dietro l’angolo, ma le idee sono chiare e quindi non ci attendiamo delle particolari sorprese.

Walter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel solito punto sul calciomercato partenopeo si sbilancia anticipando la data del nuovo arrivo a Castel Volturno. Secondo lui già nei primissimi giorni di gennaio Conte potrebbe contare su un nuovo arrivo. Si tratta di una voce che dovrà essere confermata. Ma a quanto sembra il Napoli sta realmente accelerando e ben presto si potrebbe chiudere il primo colpo in entrata.

Calciomercato Napoli: deciso il primo colpo, i dettagli

In casa Napoli si ragiona su come rinforzare la rosa di Conte. Il tecnico si attende almeno un rinforzo per reparto, ma la priorità in questo momento riguarda la difesa. L’infortunio di Buongiorno ha aperto una sorta di emergenza che Manna proverà a colmare nei primissimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Le informazioni a disposizione di De Maggio svelano come il Napoli entro il 3 gennaio potrebbe accogliere a Castel Volturno il primo rinforzo di questo calciomercato e il nome in cima alla lista è quello di Kiwior. Ci sarebbe stata una apertura da parte dell’Arsenal al prestito e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà. Le intenzioni i Manna sono ben chiare e cioè si proverà a regalare il giocatore a Conte. Poi ci sono diverse cose da verificare, a partire dall’accordo con i Gunners, e quindi bisognerà aspettare un po’ prima di avere un quadro più chiaro.

Kiwior resta comunque il grande favorito per la difesa del Napoli e si proverà già nei prossimi giorni a cercare di regalare questo colpo di calciomercato ai partenopei. Non sicuramente una strada semplice, ma l’apertura al prestito rappresenta forse la chiave per arrivare alla fumata bianca.

Napoli: non solo Kiwior per la difesa

Kiwior naturalmente non rappresenta l’unico arrivo in difesa in questo calciomercato. La speranza da parte di Conte e degli stessi tifosi del Napoli è di poter contare su altri rinforzi anche se magari non nell’immediato.