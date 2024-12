Napoli: Ngonge giocherà la Champions, lo scambio sblocca l’affare

A sorpresa Ngonge potrebbe finire in una big italiana e andare a giocare la Champions. Nelle ultime ore si parla della possibilità di uno scambio

Tra i giocatori in uscita in casa Napoli c’è sicuramente Cyril Ngonge. Il belga, nonostante alcune prestazioni importanti, non ha mai realmente convinto il club partenopeo e Antonio Conte. Da qui la possibile cessione durante il calciomercato invernale per trovare maggiore spazio e naturalmente provare anche a dimostrare la sua qualità. E nelle ultime ore è spuntata una pista a sorpresa che potrebbe significare molto per lo stesso calciatore.

Secondo le informazioni di Cammaroto, una big di Serie A potrebbe sondare il terreno per Ngonge in questo calciomercato e ipotizzare uno scambio. Si tratta di una ipotesi o suggestione al momento. Non c’è nessuna trattativa tra le parti. Ma il belga è già stato seguito in passato prima di approdare a Napoli e a questo punto un nuovo tentativo nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: scambio in Serie A, Ngonge la chiave

Ngonge in queste settimane è stato accostato a diversi club, ma la volontà del Napoli potrebbe essere quella di utilizzare il calciatore come una pedina di scambio. E nelle ultime ore è uscita una possibilità che fino ad oggi nessuno aveva preso in considerazione. Ma guardando la situazione dei due club si può parlare di una ipotesi assolutamente reale.

Stando a quanto riferito da Cammaroto, il Milan potrebbe tornare su Ngonge in questo calciomercato e proporre al Napoli uno scambio con Tomori. Il centrale ormai non rientra più nei piani di Fonseca e rappresenta una carta importante per portare il belga alla corte del portoghese. Ricordiamo che l’ex Verona è già stato cercato in passato dai rossoneri e rappresenta sicuramente una carta importante per rinforzare il reparto degli esterni della squadra meneghina.

Naturalmente al momento non esiste una trattativa. Si tratta di una ipotesi visto che si sta ragionando su come rinforzare da una parte il reparto offensivo e dall’altra quello difensivo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se questa ipotesi potrà concretizzarsi oppure no.

Mercato Napoli: Tomori resta un obiettivo

Tomori è tra i diversi nomi vagliati dalla società partenopea per rinforzare la difesa di Conte. Il Napoli non ha sicuramente sciolto i dubbi e per questo motivo bisognerà aspettare almeno i primi giorni del calciomercato invernale per capire meglio cosa potrà succedere.