Napoli: Manna lo scippa all’Atalanta, arriva in estate

I partenopei guardano in casa bergamasca per rinforzare la propria squadra. C’è un giocatore che piace a Conte e potrebbe firmare in estate

È tempo di iniziare a guardare con attenzione anche alla prossima stagione in casa Napoli. Le intenzione di Conte sono sicuramente molto chiare: il tecnico vuole costruire entro il prossimo triennio una squadra in grado di poter lottare in modo continuativo per risultati importanti in Italia e in Europa. Un obiettivo non semplice da raggiungere, ma per farlo c’è bisogno di alzare il livello della rosa attuale.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Napoli ha messo nel mirino un giocatore dell’Atalanta. Difficile riuscire ad arrivare ad una fumata bianca a gennaio per diversi motivi. Durante il calciomercato estivo ci sono molte più possibilità e per questo motivo si preferisce comunque aspettare luglio. Non è sicuramente una trattativa facile, ma Manna sta comunque pensando di fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Atalanta, i dettagli

Il Napoli lavora per portare alla corte di Conte giocatori che conoscono molto bene il nostro campionato. Si tratta di un passaggio fondamentale anche per non rischiare di dover fare i conti con problemi di ambientamento e prestazioni deludenti. Per questo motivo sono in corso dei ragionamenti su calciatori che già disputano la Serie A.

Uno di questi è Isak Hien. Il centrale dell’Atalanta si sta mettendo in mostra in questa stagione con prestazioni di assoluto livello e quindi non è da escludere un tentativo da parte del Napoli durante il calciomercato estivo. La Dea difficilmente si priverà del proprio giocatore senza una offerta importante e per questo motivo non sarà semplice strapparlo a Gasperini. Ma c’è la consapevolezza che quando chiama una squadra come i partenopei è davvero difficile dire addio. E quindi la fumata bianca non è da escludere.

Naturalmente siamo solamente nel campo delle ipotesi. La strada fino alla prossima estate è molto lunga e non possiamo escludere delle sorprese. La volontà del Napoli è comunque quella di rinforzarsi e Hien rappresenta forse il calciatore giusto per i partenopei vista la sua abilità di giocare sia a tre che a 4.

Mercato Napoli: idea Hien per la difesa

In casa Napoli l’ultimo nome per la difesa è quello di Hien. Molto difficile pensare ad un suo arrivo in inverno, più probabile durante il calciomercato estivo. Vedremo se l’Atalanta darà il via libera oppure si opporrà a questa partenza.