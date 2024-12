Napoli, Kvaratskhelia KO: cambiano i tempi di recupero, le ultime

In casa Napoli arrivano notizie importanti in relazione al futuro di Khvicha Kvaratskhelia e le ultime notizie sulle sue condizioni dopo l’infortunio patito contro la Lazio. Cambiano, in tal senso, i tempi di recupero per smaltire questo pesante KO al ginocchio. Andiamo a vedere le ultime da Castel Volturno.

La situazione per i partenopei, dal punto di vista dell’infermeria, non si può non definire allarmante. Se è vero come è vero che a disposizione di Antonio Conte è tornata ad essere a disposizione un’altra freccia, vale a dire Pasquale Mazzocchi, che ha smaltito il suo infortunio e dovrebbe essere convocato per la gara contro il Genoa.

Nonostante questo, però, le attenzioni di tutti sono proiettate soprattutto su due calciatori. Stiamo parlando di Khvicha Kvaratskhelia e di Alessandro Buongiorno. Se il secondo ne avrà ancora per parecchio, per il primo si parla di un rientro per inizio gennaio. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto per i tempi di recupero, che cambiano nuovamente.

Napoli, le condizioni del georgiano dopo l’infortunio al ginocchio

David Neres ha fatto grandissime cose nella gara contro l’Udinese, risultando decisivo per la vittoria finale propiziando l’autogol del 2-1 e con tante giocate da capogiro. Una autentica spina nel fianco nella difesa dei friulani. La titolarità, però, per il momento in quel ruolo è del georgiano e per questo Antonio Conte non vede l’ora di averlo a disposizione.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, nella giornata di oggi Khvicha Kvaratskhelia per la prima volta dopo l’infortunio ha svolto l’intera seduta con il gruppo e di conseguenza è recuperato dal problema in questione ed è tornato a lavorare agli ordini del proprio allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie in vista di Genoa-Napoli.

Infortunio Kvaratskhelia, cambiano i tempi di recupero

A questo punto, dunque, la decisione finale circa la convocazione di Kvara spetta ad Antonio Conte, che deve decidere se rischiarlo gettandolo subito nella mischia per sfruttare la sua qualità e la sua fantasia o se aspettare.

La paura di una ricaduta, infatti, è da non sottovalutare, soprattutto visto che siamo in una fase cruciale della stagione in cui il Napoli non può sbagliare. Insomma Kvaratskhelia è recuperato e questo rappresenta, a prescindere, un motivo per sorridere per i tifosi azzurri.