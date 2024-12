Mercato Napoli, via libera per l’affare: intesa col PSG

Mercato Napoli, arriva la svolta per un affare che può avvenire già nella sessione invernale ormai alle porte. E’ arrivato, in tal senso, il via libera per questa operazione tra gli azzurri ed il Paris Saint Germain che può rappresentare un punto di svolta non di poco anche per Antonio Conte.

Gli azzurri a gennaio sanno che non possono restare a guardare ed i colpi potrebbero essere più di uno. Ancor di più dopo il KO di Alessandro Buongiorno, la priorità in senso assoluto è quella di trovare un difensore centrale per evitare di compromettere quanto fatto fino a questo momento per l’assenza di un profilo di livello paragonabile all’ex Torino.

In tal senso, però, bisogna prestare particolare attenzione anche al reparto avanzato, soprattutto viste le tante voci che riguardano sia Giacomo Raspadori, nel mirino di Roma e Juventus, che Giovanni Simeone. In caso di offerta congrua al valore, gli azzurri non si fanno trovare impreparati. Adesso, però, attenzione al colpo dal Paris Saint Germain.

Mercato Napoli, svolta per gennaio: ecco il via libera

I rapporti con il Paris Saint Germain ed il Napoli, ormai da diversi anni, sono stretti e spesso lavorano per dei colpi. Basti pensare a Fabian Ruiz e, prima ancora, Lavezzi e Cavani, senza ovviamente dimenticare la strada per l’estate rappresentata da Victor Osimhen. In tal senso, però, adesso sono gli azzurri a poter pescare a Parigi.

Stando a quanto raccontato da Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, a NapoliMagazine.com, il Napoli non molla la pista che porta a Milan Skriniar ed in tal senso avrebbe ottenuto anche il via libera da parte del PSG per trattare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, intesa con il PSG: Conte pronto ad esultare

L’ostacolo da superare è quello rappresentato dall’ingaggio da 9 milioni che lo slovacco percepisce a Parigi. L’ipotesi per sbloccare l’affare è quella rappresentata dal Napoli che potrebbe farsi carico, per il prestito di 6 mesi, del 50% del suo ingaggio.

Il grande sponsor di questo affare per gli azzurri è rappresentato ovviamente da Antonio Conte, che con Milan Skriniar ha lavorato all’Inter raggiungendo dei traguardi a dir poco importanti. Si attendono sviluppi, con gennaio che ormai è alle porte. In tal senso, però, c’è da registrare il via libera da parte del PSG.