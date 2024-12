Mercato Napoli, nuovo bomber per Conte: 15mln e beffa Giuntoli

Mercato Napoli, arriva la svolta per un nuovo bomber da mettere nelle mani di Antonio Conte. Per il vice Romelu Lukaku sono pronti 15 milioni di euro che servono a beffare Cristiano Giuntoli. Si tratta di un profilo di estremo interesse, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Giovanni Manna, come è noto, continua a lavorare senza sosta in vista della sessione di gennaio che ormai è alle porte e che è fondamentale per le speranze di titolo di questa squadra. Ed anche per la UEFA Champions League. In tal senso, la priorità è sicuramente la linea difensiva ma non solo, visto che servono diversi innesti per completare la rosa.

I titolari, infatti, sono di alti livelli, ma in diverse posizioni di campo non ci sono adeguate alternative. In tal senso, arriva la svolta per un rinforzo importante che può arrivare in avanti in caso di cessione in attacco di Giovanni Simeone e di Giacomo Raspadori. In tal senso, emerge un nome nuovo che può essere perfetto per il Napoli.

Mercato Napoli, colpo di scena per il nuovo bomber

Come è noto, infatti, Conte vorrebbe continuare a lavorare con Simeone, ma le vie del calciomercato sono spesso imprevedibili e davanti ad offerte importanti è difficile dire di no. Soprattutto trattandosi di una seconda linea, di fatto. In tal senso, emerge un nome nuovo che rappresenta una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli in sede di mercato si sta muovendo sulle tracce di Cristian Shpendi, talentuoso attaccante di proprietà del Cesena che sta facendo benissimo in Serie B e che può rappresentare un innesto di estremo valore per l’inverno.

Napoli, 15 milioni per un attaccante: le ultime notizie

Classe 2003, sta segnando a raffica in Serie B dove si sta consacrando come uno dei bomber più forti di tutto il campionato. In diciannove partite tra campionato e Coppa Italia, ha già segnato 12 gol.

Attenzione, però, dal momento che su di lui c’è anche la Juventus, oltre alla Fiorentina. In tal senso, il Cesena chiede per Shpendi 15 milioni che sono la cifra che il Napoli potrebbe seriamente incassare in caso di cessione di Giovanni Simeone. E questo mette gli azzurri in una posizione di vantaggio.