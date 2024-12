Napoli, Conte spiazza tutti: esclusione eccellente in attacco

In casa Napoli Antonio Conte non smette di cercare delle nuove soluzioni da proporre per aumentare la pericolosità della squadra. In tal senso, è pronta una esclusione eccellente in avanti che potrebbe seriamente spiazzare tutti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono in una fase delicata della loro stagione. Superato il ciclo di ferro in cui sono state affrontate, in sequenza, il Milan, l’Inter, la Roma, l’Atalanta e la Lazio, in ordine sparso, adesso serve fare un filotto per provare a riconquistare la vetta della classifica ed anche dare maggiore stabilità al posizionamento in Champions League, vista la folta concorrenza.

Il margine di errore, in una situazione del genere, è ridotto ai minimi termini ed Antonio Conte lo sa. Per questo sta lavorando per offrire sempre nuove soluzioni alla propria squadra, facendola risultare meno prevedibile. In tal senso, adesso per la prossima gara del Napoli il tecnico è pronto ad una esclusione eccellente in avanti.

Conte pensa all’esclusione di un top player in avanti

La trasferta di Genova non è mai semplice per nessuno, ancor di più adesso che il Grifone sembra essere rinato sotto la gestione di Vieira. In tal senso, servirà il miglior Napoli per portare a casa i tre punti necessari per le ambizioni di questo club. Ed ora Conte sta pensando seriamente ad un colpo di scena non di poco conto.

Allo stato attuale delle cose, infatti, sembra lanciatissimo verso una maglia da titolare, ancor di più dopo quanto fatto contro l’Udinese, David Neres. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, però, potrebbe seriamente tornare a disposizione Kvaratskhelia. Ed andiamo a vedere le ultime di formazione dopo questo recupero.

Genoa-Napoli, probabili formazioni: le ultime a riguardo

Davanti ad Alex Meret, troveranno spazio Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathias Olivera. Lobotka sarà il vertice basso, con Anguissa e McTominay ai suoi lati a fare da diga di centrocampo.

Il riferimento offensivo sarà ovviamente ancora una volta Romelu Lukaku, con Matteo Politano largo a destra e David Neres, che resta favorito su Kvaratskhelia. Il georgiano, dunque, rappresenterebbe una esclusione sicuramente eccellente per i partenopei in avanti. Si attendono sviluppi, ma allo stato attuale delle cose è difficile immaginare il brasiliano fuori.