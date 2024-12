Napoli, cessione a gennaio: l’agente esce allo scoperto, l’annuncio

In casa Napoli arriva un colpo di scena non di poco conto. A proposito della possibile cessione del calciatore in questione, il suo procuratore è uscito allo scoperto, spiegando chiaramente come stanno le cose e quali sono le idee sia sue che del suo assistito. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il calciomercato a gennaio è sempre pieno di indiscrezioni e di notizie ed in tal senso non è esente da questo discorso il Napoli, dal momento che sono tanti i profili in ballo, come si suol dire. Si vocifera, in tal senso, di diversi addii e per molti ci sono dei punti interrogativi all’orizzonte.

Con il campionato che però sta entrando nel vivo, dovrà essere Antonio Conte a schermare tutti e ad evitare in ogni modo possibile delle distrazioni. In tal senso, il procuratore del calciatore, come un fulmine a ciel sereno, parla chiaramente della situazione del calciatore azzurro.

Napoli, le ultime in vista del Genoa

In vista della partita di domani degli azzurri è intervenuto a Radio Capri il noto procuratore Graziano Battistini: “Genoa-Napoli? Mi aspetto una gara tra due squadre vive. Il Genoa si è ritrovato, ha ritrovato la strada ed una sua identità, ma deve continuare a battagliare per raggiungere i propri obiettivi. Il Napoli continua a viaggiare a ritmi sostenuti, mi aspetto una gara vibrante e combattuta”.

“Leali? Quello che sta facendo oggi lo ha già fatto anche ad Ascoli e Foggia, merita tutto quello che sta vivendo. Lo meritava da tempo”. Chiare, poi, le sue parole su un altro suo calciatore, protagonista, seppur non da titolare, contro il Genoa, vale a dire Elia Caprile.

Caprile via a gennaio, l’annuncio del procuratore

Queste le sue parole a riguardo: “E’ orgoglioso di giocare in un club come il Napoli con un allenatore importante. Questa esperienza lo ha fatto crescere ulteriormente. Vuole provare a giocare sempre, è un portiere che vuole sempre essere protagonista. Ha accanto un portiere importante come Meret ma lui non vuole mollare nulla”.

Inevitabile un passaggio sul mercato: “Sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Se dovesse arrivare qualcosa a gennaio, sarebbe un peccato non valutarlo. Ha dimostrato di poter reggere le pressioni per essere il portiere del Napoli. Detto ciò, massimo rispetto per le scelte di Conte“.