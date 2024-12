Napoli, l’agente sicuro: “Sarebbe un sogno, farebbe benissimo”

In casa Napoli arriva la svolta per il calciomercato dal momento che l’agente esce allo scoperto e parla a chiare lettere del fatto che per il suo assistito un passaggio in azzurro sarebbe un autentico sogno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa sapere a riguardo.

Per gli azzurri gennaio rappresenta una finestra troppo importante, da non sbagliare. In ballo, infatti, oltre alle ambizioni Scudetto, c’è anche la qualificazione in Champions League e si sta facendo i conti con una concorrenza impressionante.

In tal senso, ne è consapevole tanto Antonio Conte quanto il presidente e per questo si sta proseguendo nella ricerca dei profili giusti da mettere a disposizione del tecnico ex Inter e Juventus. Adesso arriva in tal senso una svolta importante con le parole dell’agente del calciatore.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo colpo a gennaio

Sono diversi i profili che il Napoli sta valutando. La priorità, in senso assoluto, è sicuramente rappresentata dal difensore centrale, ma non si può di certo sottovalutare che la squadra necessita di rinforzi anche in altre zone di campo.

In tal senso, uno dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione è quello di Dorval, talento algerino attualmente in forza al Bari e che sta facendo un gran bene, come certificato dai 4 gol e 3 assist in 16 presenze. In tal senso il suo agente, intervistato a Radio Capri, ha raccontato come stanno le cose.

Napoli, l’agente: “Sarebbe un sogno per lui l’azzurro”

Queste le parole di Hicham Hassabi: “Per lui è l’anno della maturità, non abbiamo mai dubitato di queste qualità e soprattutto ha ancora un grosso margine di progressione davanti a sé. È un giocatore che ha il vantaggio di avere 2 piedi e può giocare a destra e a sinistra. Ma è vero che a livello statistico è più performante a sinistra e questo senso è più comodo”.

“Dopo rispetto al Napoli è solo un’informazione dei giornalisti, come ho detto qualche giorno fa non abbiamo avuto contatti con il Napoli. Essere guidato da un allenatore come Antonio Conte, è il Graal per Mehdi Dorval, sarebbe un sogno per lui perché sono convinto che con un allenatore come Antonio potrebbe avere una marcia in più e gli sarà di grande utilità perché è un giocatore molto versatile”.