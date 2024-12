Mercato Napoli, Osimhen cambia squadra: l’annuncio a gennaio

Il Napoli continua a pensare in grande anche per pensare all’addio a titolo definitivo di Osimhen. Spunta la nuova destinazione: ecco l’intreccio decisivo

L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, dovrà prendere una nuova decisione in vista di gennaio. Di proprietà del Napoli, l’ultima parola spetterà sempre al presidente De Laurentiis: ecco l’ultima idea per dire subito addio al Galatasaray. Tutto può cambiare improvvisamente nella sessione invernale di calciomercato per una nuova svolta nella sua carriera.

Saranno settimane intense per trovare così subito la sua prossima squadra: tutto dipenderà dal confronto tra le parti coinvolte. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di massimizzare dalla sua cessione: ecco l’intreccio decisivo per puntare in alto. Dagli inizi di settembre è volato in prestito al Galatasaray come ultima spiaggia dopo la rottura totale con il club di De Laurentiis: spunta la volontà dell’attaccante nigeriano.

Napoli, l’addio è vicino per Osimhen: ora ha deciso

Un momento decisivo in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici. Osimhen è stato molto contento della destinazione in Turchia segnando subito grappoli di gol: una voglia immensa per tornare protagonista anche in Champions con un nuovo top club europeo.

Come riportato dal portal francese Rmc Sport l’attaccante nigeriano potrebbe essere subito il nuovo attaccante del PSG. Già in estate è stato ad un passo dal club parigino, ma ora il PSG vorrebbe subito chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto dicendo subito a Kolo Muani, che a sua volta è stato accostato al Napoli negli ultimi giorni.

Il Napoli dovrà monitorare attentamente la situazione del nigeriano: può arrivare subito l’addio a gennaio per nuove soluzioni alternative. Il ds Manna cercherà a sua volta di accontentare a gennaio Antonio Conte per nuovi colpi funzionali al suo progetto tecnico: ecco tutta la verità.

Il presidente De Laurentiis dovrà così optare per la soluzione più conveniente per le casse del club partenopeo: ormai i rapporti con Osimhen si sono rotti definitivamente. Sarà soltanto un nuovo affare sul fronte calciomercato per cederlo a titolo definitivo: il PSG continua a fare sul serio, a gennaio potrebbe arrivare subito la svolta.

Il Napoli dovrà pensare così di effettuare una nuova cessione: ecco la verità per il futuro dell’attaccante nigeriano attualmente in forza al Galatasaray. Una nuova destinazione già a gennaio per continuare a sognare in grande.