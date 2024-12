Napoli, Mourinho beffa Conte: se lo porta in Turchia

Nuovo intreccio in Serie A con Josè Mourinho che continua a monitorare il calciomercato in Italia. Spunta la nuova mossa a sorpresa: ecco l’affare decisivo

L’allenatore portoghese, Josè Mourinho, è pronto a fiutare un nuovo affare in Serie A: pronto l’assalto decisivo in ottica futura. Il Napoli cercherà di chiudere nuovi colpi a gennaio per puntare in alto: ecco la nuova mossa strategica in vista di gennaio.

Il ds Manna è sempre molto attento a nuove operazioni di calciomercato. Il Napoli continua a sondare il terreno per nuovi obiettivi in vista di gennaio: ecco la pazza idea in vista della seconda parte di stagione. Tutto può cambiare rapidamente per mettere a segno nuovi colpi, ma occhio anche al forte interessamento di Josè Mourinho. Una nuova idea per avere la meglio già nei prossimi giorni: ecco tutto quello che c’è da sapere in ottica futura.

Napoli, l’assalto di Mourinho: affare in Turchia

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta alle operazioni per il futuro: a gennaio potrebbero arrivare nuovi colpi decisivi per mirare in alto, ma c’è la sorpresa Mourinho pronto ad avere la meglio.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Spinazzola non è affatto convinto della destinazione Fiorentina. Lo scambio con Biraghi potrebbe così saltare a gennaio: sulle tracce del terzino viola ci sarebbe anche il forte interessamento di Josè Mourinho che lo vorrebbe portare al Fenerbahce nella sessione invernale di calciomercato.

Saranno giorni intensi per programmare così la seconda parte di stagione. Il Napoli continua a fiutare l’affare in ottica futura: ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande. Un momento decisivo per arrivare fino in fondo chiudendo nuove operazioni di calciomercato. Il Napoli è sempre molto attento al futuro in casa azzurra: l’obiettivo del direttore sportivo Manna è quello di accontentare Antonio Conte per una rosa sempre più competitiva.

Biraghi è pronto a dire addio alla Fiorentina a gennaio: una svolta decisiva nella sua carriera dopo che è fuori dal progetto di Raffaele Palladino. Lo stesso agente del giocatore, Mario Giuffredi, si è messo subito al lavoro per una nuova destinazione suggestivo per il suo assistito: negli ultimi giorni è sbucato fuori lo scambio con Spinazzola. Il Napoli è alla ricerca di un valido terzino per dare un’alternativa ad Olivera: Biraghi sarebbe stata la scelta migliore, ma occhio a Mourinho.