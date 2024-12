Calciomercato, Davide Ancelotti in Serie A: l’annuncio

Davide Ancelotti è pronto per una nuova avventura in Serie A. La mossa a sorpresa di papà Carlo: ecco l’intreccio decisivo in Italia, il dettaglio suggestivo

Dopo una vita passata come vice di papà Carlo Ancelotti, Davide è pronto per una nuova avventura da capo allenatore dopo aver guidato i migliori calciatori del mondo. Ha fatto tanta esperienza negli ultimi anni, ora è voglioso di una nuova esperienza da solo. Papà Carlo è proiettato per andare in pensione dopo l’ultima avventura sulla panchina del Real Madrid: il nuovo intreccio decisivo in ottica futura.

Una big della Serie A è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Papà Carlo Ancelotti sogna una panchina di livello per il figlio Davide. Dopo tanti anni al suo seguito, ora è pronto per una nuova avventura da capo allenatore anche in Italia: spunta l’intreccio decisivo.

Calciomercato, la svolta di Davide Ancelotti: vuole allenare in Serie A

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Carlo Ancelotti potrebbe subito dire addio al Real Madrid, ma ora il figlio Davide sogna una panchina di caratura internazionale in Italia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Roma è alla ricerca di valida alternativa per il post Claudio Ranieri. Lo stesso allenatore romano vorrebbe portare Massimiliano Allegri nella Capitale, ma papà Carlo Ancelotti sogna suo figlio Davide sulla panchina dei giallorossi.

L’ex allenatore della Juventus è pronto per una nuova avventura in Italia: il suo agente-amico, Giovanni Branchini, è in contatto costante con il tecnico livornese. Ranieri deciderà così il prossimo allenatore della Roma visto che diventerà il consulente di mercato della Roma.

Saranno mesi decisivi per prendere la miglior decisione possibile per il futuro allenatore giallorosso. Claudio Ranieri cercherà di riportare in alto la Roma per poi scegliere subito il nuovo allenatore: ecco la mossa strategica di papà Carlo Ancelotti che sogna una panchina in Serie A per il figlio Davide.

Tutto può cambiare in poco tempo in casa Roma: il ds Ghisolfi ha fatto intendere che la scelta arriverà nelle prossime settimane per programmare già la prossima stagione. Davide Ancelotti vuole sognare in grande in Serie A: spunta l’intreccio in casa capitolina. L’allenatore italiano è pronto per una nuova avventura dopo essere stato il vice di papà Carlo.