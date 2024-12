Napoli, arriva a gennaio: affare con il Real Madrid

Il Napoli continua a sognare in grande per chiudere subito nuovi rinforzi a gennaio. Ecco la mossa strategica con l’intreccio in casa Real Madrid: spunta l’affare

Tutto può cambiare a partire da inizio gennaio con un nuovo affare con il Real Madrid. Spunta l’intreccio decisivo con il ds Manna che dovrà valutare attentamente la situazione: ecco la verità decisiva.

Un momento decisivo per programmare subito la seconda parte di stagione. Il Napoli continua a pensare in grande, ma occhio anche al Real Madrid pronto a sbarcare in Serie A per nuovi colpi da mettere a segno. Ecco la nuova mossa strategica di Carlo Ancelotti in casa azzurra: spunta l’intreccio decisivo in vista di gennaio.

Napoli, nuova avventura a gennaio: l’intreccio decisivo

La società partenopea è pronta a mettere a segno nuovi affari per accontentare subito Antonio Conte. L’allenatore leccese ha richiesto a gran voce nuovi colpi suggestivi in vista della seconda parte di stagione: ecco la verità per un nuovo colpo in casa Real Madrid.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, il Real Madrid potrebbe subito pensare di riportare a casa il difensore spagnolo del Napoli Rafa Marin. Carlo Ancelotti ha dovuto fare i conti con tanti infortuni in questa prima parte di stagione soprattutto nel reparto difensivo. Nelle ultime ore lo spagnolo è stato accostato anche a Como e Lecce per cercare subito una nuova soluzione in vista della seconda parte di stagione.

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare così subito la cessione del difensore cresciuto nei blancos: Conte l’ha impiegato col contagocce finora e non è arrivato nemmeno l’esordio in Serie A, ma soltanto in Coppa Italia. Ecco la nuova pazza idea di Carlo Ancelotti per rinforzare subito la retroguardia del Real Madrid in vista di gennaio.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa azzurra: un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma ora Rafa Marin pretende di avere più spazio nella seconda parte di stagione. In caso contrario arriverà subito l’addio del difensore spagnolo.

Carlo Ancelotti è pronto a chiudere subito l’affare con il Napoli: a gennaio ci saranno numerosi colpi di scena in casa azzurra per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Ormai ci siamo per nuovi colpi suggestivi con il presidente De Laurentiis che intende badare a spese per la sessione invernale di calciomercato.