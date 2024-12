Napoli: intreccio con la Fiorentina, c’entra Folorunsho

I due club potrebbero essere protagonisti di un intreccio di calciomercato e non di uno scambio. Sono in corso alcuni ragionamenti

Napoli e Fiorentina potrebbero essere protagoniste in questo calciomercato invernale. I partenopei, come sappiamo, sono alla ricerca di rinforzi in grado di alzare la qualità della rosa di Antonio Conte e molti arrivi naturalmente sono collegate a partenze. La squadra, infatti, è molto ampia e aggiungere altri giocatori senza uscite potrebbe creare non pochi problemi di lista. Da qui la decisione di muoversi solo dopo aver completato alcune cessioni.

E ci potrebbe essere presto un intreccio con la Fiorentina. Le due squadre potrebbero essere coinvolti in diversi scambi, ma non è da escludere che in una doppia operazione di calciomercato si possa avere una sorta di partecipazione indiritta dei due club. Siamo naturalmente in un campo delle ipotesi, ma tutto può succedere e per questo motivo si avrà un quadro chiaro solamente nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: coinvolto Folorunsho, i dettagli

Tra i giocatori che sono in uscita in casa Napoli c’è sicuramente Folorunsho. Nonostante il centrocampista sia rimasto a disposizione del proprio tecnico, il poco spazio trovato e la sua volontà di giocatore con continuità lo dovrebbero portare a cambiare squadra nelle prossime settimane. Ed è proprio qui che si potrebbe avere un vero e proprio intreccio con la Fiorentina.

Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina è al lavoro per dare a Palladino un centrocampista dopo il caso Bove. Il nome di Folorunsho è uno di quelli sulla lista della dirigenza viola, ma c’è anche quello di Fazzini. Sul giocatore dell’Empoli ormai da tempo si registra l’interesse del Napoli e quindi non possiamo escludere che i partenopei decidano di aprire alla cessione per il proprio giocatore durante il calciomercato estivo per poi avere campo libero sul proprio obiettivo.

Infatti, la partenza di Folorunsho costringerebbe il Napoli a prendere un centrocampista e in quel caso si può parlare di Fazzini in pole position. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi. La speranza è quella di poter chiudere per il giocatore dell’Empoli, ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Mercato Napoli: cosa succederà nei prossimi giorni

La situazione Folorunsho potrebbe sbloccare il colpo a centrocampo. Fazzini resta un obiettivo e a questo punto Manna potrebbe facilitare il passaggio dell’ex Bari alla Fiorentina in questo calciomercato per avere via libera sul giocatore dell’Empoli.