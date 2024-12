Dalla Roma al Napoli: Manna chiude subito, c’è il sì del giocatore

I partenopei guardano con attenzione in casa Roma. Il direttore sportivo degli azzurri sembra essere pronto a chiudere un colpo nell’immediato. I dettagli

Il Napoli inizia a lavorare in modo molto attento su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Nelle ultime ore sono balzati in cima alla lista i profili di due giocatori della Roma. Stando alle indiscrezioni, i partenopei starebbero seguendo da vicino sia Mancini che Lorenzo Pellegrini. Due nomi ormai fuori dai piani dei giallorossi. Naturalmente non si tratta di operazioni semplici per diversi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito da La Repubblica, nei giorni scorsi sono andati in scena dei contatti tra il Napoli e il procuratore di uno dei due giocatori della Roma per capire la fattibilità dell’operazione. Nessuna chiusura, ma l’idea è quella di poter definire il tutto entro la prossima estate. C’è anche da dire che le parti non hanno assolutamente escluso la possibilità di una fumata bianca durante il calciomercato invernale. Bisognerà comunque fare delle verifiche.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Roma, i dettagli

Il Napoli vuole rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è quello di portare in azzurro giocatori in grado di alzare il livello tecnico della squadra oltre che naturalmente pronti ad essere utilizzati nell’immediato. Di certo Mancini e Pellegrini conoscono alla perfezione il nostro campionato e questo rende molto più facile il loro inserimento anche nel modo di giocare di Conte.

Per questo motivo, stando alle informazioni de La Repubblica, il Napoli starebbe valutando la possibilità di piazzare il colpo di calciomercatoMancini sin da subito. Siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà. Naturalmente da parte del centrale la disponibilità a trasferirsi alla corte di Conte visto che ormai la sua esperienza in giallorosso è giunta al termine.

La volontà del Napoli è quella di riuscire a rendere la rosa attuale molto più forte. Per farlo c’è bisogno di portare in azzurro giocatori di qualità e Mancini e Pellegrini rappresentano due nomi importanti. Resta da capire se ci sarà la possibilità di piazzare entrambi i colpi durante il calciomercato invernale oppure no.

Mercato Napoli: ipotesi Mancini per gennaio

Al momento Mancini è una semplice ipotesi per gennaio. I ragionamenti sono in corso e a questo punto bisognerà aspettare i primi giorni del calciomercato invernale per capire se si potrà o no arrivare ad una fumata bianca nell’immediato.