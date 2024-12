Regalo di Simeone al Napoli: arriva in prestito

Un giocatore non rientra più nei piani di Simeone e i partenopei potrebbero decidere di chiudere un colpo di livello: le ultime

Il Napoli osserva con attenzione le opportunità di calciomercato e una potrebbe arrivare direttamente dall’Atletico Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni, i partenopei starebbero seguendo da vicino un calciatore in uscita dai Colchoneros. Il poco spazio trovato lo porta ad essere sulla lista dei partenti e a questo punto non è da escludere un tentativo da parte degli azzurri per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Secondo le informazioni di europacalcio.it, il Napoli avrebbe già avviato dei discorsi con l’Atletico Madrid per capire la fattibilità di questo colpo di calciomercato. Al momento siamo solamente nella fase embrionale dell’ipotetica trattativa, ma il calciatore piacerebbe tanto a Conte e per questo motivo Manna un tentativo sembra essere intenzionato a farlo. Poi naturalmente bisognerà capire se ci sarà oppure no il via libera a questa operazione da parte di entrambe le parti.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Atletico, i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di giocatori per alzare il livello della rosa e quindi che mancano nella squadra attuale. Le caratteristiche del possibile obiettivo dall’Atletico sono assolutamente inedite per Conte e quindi sono in corso i ragionamenti del caso. La volontà da parte di Manna è di fare un tentativo. L’Atletico Madrid ha aperto e a questo punto non possiamo escludere a priori la possibilità di piazzare un colpo simile a gennaio.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli ha messo nel mirino Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid. Il suo dinamismo piace molto a Conte e lo porta ad essere il sostituto ideale di McTominay. Per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso e spetterà direttamente a Manna decidere se affondare il colpo durante il calciomercato invernale oppure andare su obiettivi differenti, ma comunque di grande qualità.

Al momento, come spiegato in precedenza, siamo solamente nel campo delle ipotesi. Si sta ragionando per capire se il giocatore può davvero essere il giusto rinforzo per il Napoli. Diciamo che al momento siamo nella fase embrionale della trattativa e Riquelme presto potrebbe diventare un obiettivo concreto di calciomercato per il Napoli. Non ci resta che attendere i prossimi gioni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte di Manna.