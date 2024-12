Calciomercato: Kvaratskhelia dice sì, c’è l’annuncio

Giorni decisivi per quanto riguarda il futuro del georgiano. Il giocatore sembra avere ormai detto sì e presto è attesa la fumata bianca

Settimane decisive per quanto riguarda il futuro di Kvaratskhelia. Il georgiano è ritornato a disposizione per la trasferta di Genova, ma il suo futuro è tutto da scrivere. In molti sperano nella possibilità di una permanenza al Napoli. Il rinnovo, comunque, non è arrivato e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si potrà evolvere la situazione. Come ormai sappiamo da tempo, le trattative vanno avanti e si spera di poter chiudere in poco tempo l’accordo.

In queste ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti importanti su Kvaratskhelia. Un annuncio che chiarisce meglio il futuro del giocatore e conferma che nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro. Il Napoli spera di poter arrivare alla fumata bianca, ma le idee del georgiano sono molto chiare.

Calciomercato Napoli: la decisione di Kvaratskhelia

Antonio Conte ha chiesto a Kvaratskhelia di concentrarsi soprattutto sul campo e lasciare la vicenda del calciomercato ai suoi procuratori. La risposta fino all’infortunio è stata sicuramente positiva ed ora si proverà a continuare così anche nelle prossime settimane. Il rischio è che comunque le voci e le indiscrezioni lo possano condizionare e per questo motivo il Napoli sembra avere preso una decisione definitiva.

Stando a quanto riferito da Salvione del Corriere dello Sport, il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli è oramai in dirittura d’arrivo. Il giocatore ha detto sì alla proposta dei partenopei e nei prossimi giorni potrebbe addirittura arrivare il tanto atteso tweet di ADL per annunciare il prolungamento del georgiano. Naturalmente la firma non significa automaticamente una permanenza considerato che l’obiettivo del giocatore è sempre quello di lasciare gli azzurri per trasferirsi all’estero. L’ipotesi di una clausola rescissoria non è assolutamente scongiurata.

Naturalmente la notizia del rinnovo è una buona notizia per il Napoli e per i tifosi. Intanto Kvaratskhelia firma, poi quest’estate si valuterà con calma il suo futuro e non ci sarà nessuna fretta di cedere. Naturalmente ADL non ha intenzione di ripetere la vicenda Osimhen e quindi si è pronti ad ascoltare le offerte in caso di richiesta chiara del giocatore.