Napoli, ha detto sì al Barcellona: firma subito e va via a gennaio

Nel prossimo calciomercato invernale si potrebbe compiere il futuro di una delle stelle della Serie A, destinato oramai a non giocare più in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo gli avvicinamenti degli scorsi mesi, il Barcellona sembrerebbe essere pronto ad affondare il colpo decisivo sul calciatore già a gennaio, così da chiudere una volta e per tutte una telenovela che va avanti dalla scorsa estate. Mai come adesso l’esterno sembrerebbe essere propenso a firmare per il Barça, complice anche il momento non felicissimo che sta vivendo con la sua squadra.

Da capire adesso la posizione della stessa in merito a quest’uscita, ma l’impressione è che difronte ad un’offerta importante dire di no diventa praticamente impossibile.

Lascia la Serie A per il Barcellona: affare fatto già a gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di una delle stelle della nostra Serie A. Il giocatore, decisivo qualche anno fa nella corsa allo scudetto della sua squadra, ha deciso di chiudere questo importante capitolo della sua carriera per cominciarne un altro, altrettanto importante, al Barcellona.

Il club blaugrana, da tempo estimatore del ragazzo, ci aveva provato già in estate a portarlo in Spagna, fallendo solo per via di una serie di situazioni legate alla sua instabilità finanziaria. L’impressione è che adesso sia tutto risolto, anche perché si parla di un Barcellona pronto ad accontentare economicamente non solo il calciatore con un contratto importante, ma anche lo stesso club arrivando addirittura a pagare la clausola rescissoria che lo libererebbe senza troppi complimenti. Il dado oramai è tratto, l’affare sembrerebbe possa viaggiare senza troppi problemi verso la conclusione, con l’attaccante che dal canto suo freme dalla voglia di iniziare questa nuova avventura.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, mai come adesso Rafael Leao sarebbe pronto a firmare con il Barcellona lasciando il Milan. Di questo scenario se n’è parlato anche in estate, con il Barça che a momenti non virava su Kvaratskhelia, ma alla fine la scelta di Flick sarebbe ricaduta proprio sul portoghese, per il “dispiacere” di Antonio Conte e tifosi.

Affondo sul campione della Serie A: il Napoli sorride

La cessione di Leao scatena un intreccio di mercato che vede direttamente coinvolto anche il Napoli. Sì, perché nel momento in cui il Barcellona dovesse chiudere per il numero 10 del Milan, il club partenopeo eliminerebbe di conseguenza dalla sua “lista nera” una delle pretendenti di Khvicha Kvaratkshelia.

Questo permetterebbe alla dirigenza azzurra di lavorare con più tranquillità al rinnovo dell’esterno georgiano, che comunque resta uno dei profili più chiacchierati dell’intero panorama calcistico mondiale. Nonostante questo, comunque, sapere che una pretendente si esclude dalla corsa al 77 fa tirare un enorme sospiro di sollievo anche ad Antonio Conte, che sta proseguendo nel suo programma di recupero, fisico e mentale, di Kvaratkshelia, forte un po’ troppo distratto in questo inizio di stagione.