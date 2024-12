Affare saltato, niente scambio: Conte è una furia, lo mette fuori rosa

Era tutto pronto per lo scambio, ma dal nulla il giocatore del Napoli ha cambiato idea facendo saltare l’affare.

Inutile dire che un comportamento del genere non è andato a genio ad Antonio Conte, che già pregustava la possibilità di tornare a lavorare con un giocatore che avrebbe potuto e come aiutare questa squadra a compiere il definitivo salto di qualità nel suo reparto di competenza. Sul più bello, però, le carte in tavola si sono ribaltate per colpa della contropartita partenopea, che ha deciso di puntare i piedi per terra perché convinto che in azzurro si possa giocare le sue carte.

Non è però dello stesso avviso Antonio Conte, che potrebbe presto prendere una decisione drastica nei suoi confronti, arrivando a metterlo, perché no, anche fuori rosa.

Affare saltato: Conte lo mette fuori rosa

Il Napoli era vicino a chiudere la prima operazione del suo calciomercato invernale. Tra le parti sembrava essere tutto accordato, si aspettava semplicemente gennaio per definire formalmente la trattativa, ma dal nulla le carte in tavola sarebbero state stravolte, facendo tornare il tutto al punto di partenza, ovvero al nulla più totale.

Il giocatore del Napoli ha infatti piantato i piedi per terra facendo difatti saltare lo scambio, comportamento che non è andato assolutamente a genio ad Antonio Conte, che già pregustava la possibilità di accogliere in rosa un giocatore d’esperienza internazionale che aveva già allenato in una sua precedente esperienza. Tutto sembrava essere apparecchiato per accontentare ogni singola parte coinvolta, ma a quanto pare sarebbe stato meglio muoversi con i piedi di piombo per evitare di fare questa fine qui.

Stando duque a quanto ripotato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, lo scambio tra Napoli e Fiorentina che vedeva coinvolti Spinazzola e Biraghi potrebbe saltare a causa del napoletano, che a quanto pare starebbe facendo forza per rimanere in azzurro, nonostante sia consapevole del fatto che difficilmente troverà spazio sotto la gestione Antonio Conte.

Il Napoli rimane a bocca asciutta

Leonardo Spinazzola potrebbe distruggere i piani di Antonio Conte e del Napoli. L’esterno umbro non sarebbe infatti entusiasta dell’idea di finire a giocare alla Fiorentina, squadra dove però riuscirebbe a trovare decisamente più spazio rispetto a quanto trovato fino a questo momento in azzurro.

L’impressione, però, è che oramai l’asse Napoli-Firenze si sia chiuso, con Biraghi rimasto altrettanto deluso dal comportamento del connazionale, perché già era entrato nell’ottica di vestire a partire da gennaio la maglia azzurra. In Viola, comunque, l’esterno italiano non ci rimarrà, con il Fenerbahce che a questo punto sembrerebbe essere la destinazione più concreta per lui. Staremo a vedere.