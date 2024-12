Esonero Fonseca, il Milan punta sull’ex Napoli: c’è già l’accordo

La vittoria di Verona unica luce in un periodo piuttosto buio per il Milan che potrebbe portare all’esonero di Paulo Fonseca.

Nonostante la società abbia sempre ribadito la fiducia nei confronti dell’allenatore portoghese, gli eventi delle ultime settimane avrebbero costretto Ibrahimovic, Furlani e Moncada a valutare seriamente la possibilità di cambiare in panchina. L’impressione è che alla fine così andrà a finire, con il Milan che avrebbe addirittura anche già avviato il casting per il sostituto di Fonseca, individuando nell’ex Napoli il profilo ideale sul quale andare a puntare per cominciare, e questa volta per davvero, un nuovo corso dopo la fine dell’era Pioli.

Il Milan punta sull’ex Napoli per sostituire Fonseca

In queste feste natalizie potrebbe saltare la quinta panchina della stagione in Serie A, quella del Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante la vittoria di Verona, Paulo Fonseca resterebbe comunque in discussione. L’impressione è che nel caso non dovessero arrivare i tre punti contro la Roma il prossimo 29 dicembre, la dirigenza rossonera potrebbe stravolgere completamente la situazione esonerando il portoghese, come d’altronde lasciato intendere anche dalle ultime notizie trapelate dalle parti di via Aldo Rossi.

Stando a queste, infatti, Ibrahimovic avrebbe anche già contattato l’eventuale sostituto del lusitano, allenatore d’esperienza nazionale ed internazionale che in Serie A ha già vinto. In questi giorni si starebbe parlando con insistenza di Massimiliano Allegri, il profilo richiesto soprattutto dall’ambiente milanista, ma l’impressione è che oramai il Milan abbia deciso di puntare sull’ex Napoli per la panchina.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Sebastiano Sarno sui propri profili social, l’unico allenatore che il Milan avrebbe contattato in questo periodo è Maurizio Sarri. I vari Xavi ed Allegri resterebbero per il momento delle idee, a differenza dell’ex azzurro con il quale ci sarebbero stati addirittura dei contatti diretti negli scorsi mesi.

Tornerà a Napoli ma da allenatore del Milan

Maurizio Sarri da quando ha lasciato Napoli nel 2018 ci è tornato da avversario, prima sulla panchina della Juventus e poi su quella della Lazio. A queste due potrebbe aggiungersene una terza, perché il detto dice “non c’è due senza tre“, visto che il toscano potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan.

Tra le parti, negli ultimi mesi, ci sarebbero stati contatti ferrati ma soprattutto concreti, mai però andati in porto per via dell’andamento particolare di Paulo Fonseca. Prima vince partite impossibile salvo poi pareggiare e perderne alcune incredibili. Insomma, neanche il Diavolo ha capito bene cosa farci con il portoghese, che però adesso è in discussione. Ma seriamente però. Se nelle prossime settimane i risultati del Milan non dovessero migliorare, ecco che le telefonate avute con Sarri negli scorsi mesi potrebbero diventare un qualcosa di più, con l’ex Napoli che non starebbe aspettando altro che una chiamata dei rossoneri per tornare in pista.