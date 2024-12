Nico Paz lascia Como ma resta in Serie A: svelato dove giocherà

Una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione di Serie A, Nico Paz, è pronto a compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’argentino potrebbe lasciare Como nel prossimo calciomercato per diventare il nuovo fantastica di una grande del calcio italiano, alla ricerca di profili giovani e freschi come lui per dare il via ad un nuovo ciclo vincente.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché negli scorsi giorni la società Lariana è uscita allo scoperto ritenendo Nico Paz addirittura incedibile, ma l’impressione è che le parole del direttore sportivo fossero più un depistaggio che la realtà dei fatti.

Nico Paz cambia squadra a gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nico Paz, stella nascente del calcio argentino e della Serie A. L’intuizione estive del Como ad oggi sta pagando, visto e considerato che l’ex Real Madrid potrebbe far registrare alla società Lariana un’importante plusvalenza già nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, diverse società si starebbero iniziando a muovere per il classe 2004, che alla prima, vera, stagione fra i grandi, ha già collezionato 15 presenze, 2 gol 4 assist in Serie A. Ed è proprio in Italia che dovrebbe e potrebbe continuare la carriera di Nico Paz, oggetto di desiderio di una delle squadre più gloriose ed importanti dell’intero campionato, che addirittura si sarebbe detta disposta a fare delle follie nel prossimo calciomercato per l’argentino pur di strapparlo alla forte, ed agguerrita, concorrenza.

Stando dunque a quanto ripotato dal collega Ekrem Konur sui propri canali social, il Milan potrebbe fare sul serio per Nico Paz a gennaio. Il profilo dell’argentino piace tantissimo alla dirigenza rossonera, che oltre al centrocampista potrebbe regalare un innesto bonus a Paulo Fonseca, in una zona di campo, come la trequarti, dove il portoghese può contare solo sull’esperienza, e l’estro, di Christian Pulisic.

Il futuro di Nico Paz sarà ancora in Serie A

Ad oggi il Milan sembrerebbe essere la squadra in vantaggio per l’acquisizione di Nico Paz. Tra tutte quelle con sede in via Aldo Rossi avrebbe ingranato la marcia giusta per intavolare un discorso, ed una trattativa, con il Como.

Inutile dire che il Diavolo non sarebbe l’unico interessato al classe 2004, finito nel mirino anche di squadre come Inter, Chelsea, Manchester United ed Arsenal. Occhio però in tutto questo al Napoli, anche se ad oggi non avrebbe ancora maturato l’idea di poter affondare il colpo su Nico Paz. Considerati i discorsi con i Lariani per Rafa Marin, però, non è da escludere che De Laurentiis l’argentino lo possa comunque buttare in mezzo, tentando uno scambio con conguaglio economico, ovviamente, a favore del Como, che comunque non sembrerebbe avere intenzione di lasciar partire il ragazzo. Staremo a vedere.