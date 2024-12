Serie A, problema respiratorio: calciatore d’urgenza in ospedale

In Serie A è andato di scena un episodio a dir poco delicato e difficile da gestire anche in termini emotivi. Il calciatore ha ravvisato dei problemi di natura respiratoria ed è stato per questo motivo trasportato d’urgenza in ospedale. Andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio e come sta.

Come è noto, la priorità per tutti è quella di preservare la salute dei protagonisti. In campo ma anche in generale nella vita. Per questo nel momento in cui ci sono problemi di questa natura, l’apprensione e l’ansia non possono non arrivare a dei livelli altissimi. Nel caso specifico, il problema respiratorio in questione ha davvero gettato tutti nello sconforto.

Come è noto, infatti, in Serie A i controlli a cui vengono sottoposti i calciatori sono costanti, ma può sempre succedere che qualche imprevisto possa arrivare a stravolgere completamente i piani. Il giocatore in questione è prima uscito in barella dal terreno di gioco e poi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso.

Serie A, momenti di terrore per il calciatore

D’altronde, come è noto, il calcio è uno sport di contatto e può capitare l’imprevisto da un momento all’altro. Dopo il caso Bove, però, l’ansia non può non essere altissima e davanti a seri problemi di salute tutti drizzano le antenne. Anche giustamente. In tal senso, c’è stato un altro episodio a dir poco delicato e difficile da gestire.

Al minuto 33 della partita tra Torino e Bologna vinta per 2-0 dai felsinei ha accusato un problema respiratorio il difensore dei granata Walukiewicz, che in evidente difficoltà è stato trasportato prima fuori dal campo con l’ausilio della barella e poi d’urgenza in ospedale. Andiamo a vedere per quale motivo.

Torino, trasportato d’urgenza in ospedale per il problema respiratorio

Inizialmente si è pensato ad un colpo al costato che aveva innescato queste difficoltà respiratorie, ma era anche reduce dall’influenza e potrebbero essere dei postumi dei problemi avuti in settimana.

In ogni caso, è giunto in ospedale, come raccontato da Sky Sport, per sottoporsi a tutti i controlli del caso e per capire l’origine di questo problema. Insomma, attimi di paura che andranno spiegati anche dal punto di vista medico.