Napoli, colpo a sorpresa dal Cagliari: svolta con lo scambio

Il Napoli non si ferma e continua a cercare i giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte. A sorpresa gli azzurri possono chiudere un affare del tutto inatteso con il Cagliari e la soluzione può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che a gennaio bisognerà intervenire, dal momento che la rosa attualmente a disposizione di Antonio Conte non è adeguatamente forte, soprattutto nelle seconde linee, per lottare per il titolo. La priorità, in senso assoluto, è quella di individuare subito un difensore centrale. Ancor di più dopo il KO di Buongiorno.

Attenzione, però, anche al reparto avanzato, dal momento che c’è da vedere che cosa accadrà con Giacomo Raspadori e con Giovanni Simeone, visto che i due calciatori non trovano spazio e davanti ad offerte adeguate potrebbero partire. In tal senso, però, attenzione al colpo dal Cagliari per il Napoli, con i club che potrebbero intavolare uno scambio.

Colpo a sorpresa degli azzurri dal Cagliari

Non se la passa certamente benissimo il Cagliari, per usare un eufemismo, dal momento che è in piena lotta per evitare la retrocessione. E ci si aspettava sicuramente di più da una squadra con buone individualità ed un ottimo allenatore. In tal senso, però, adesso si potrebbero intrecciare le strade in sede di calciomercato con il Napoli.

Stando a quanto raccontato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, sul proprio sito internet, il Cagliari ha messo gli occhi su Elia Caprile per la sessione di gennaio, dal momento che vuole alzare il livello della propria porta. Molto dipenderà dalla volontà del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Napoli, svolta con lo scambio: Conte può essere accontentato

Il club azzurro considera il portiere ex Empoli un patrimonio, nonostante stia andando avanti il discorso relativo al rinnovo di Alex Meret. In tal senso, dipenderà molto dalla decisione del Napoli di mandare il calciatore a giocare con maggiore continuità.

D’altronde, anche le parole dell’agente di Caprile andavano in questa direzione. Il Cagliari ha mosso i primi passi concreti per il portiere azzurro, ma ora la palla è nei piedi di Antonio Conte, che dovrà dare l’indirizzo al club da seguire in tal senso.