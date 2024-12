Genoa-Napoli, labiale di Conte sfuggito a tutti: ecco cosa ha detto

Durante la sfida Genoa-Napoli c’è stato un labiale sfuggito a tutti e che ha visto protagonista Antonio Conte in panchina, come al solito spettacolare e protagonista. In tal senso, lo spirito messo in campo dalla squadra per buona parte della sfida è davvero ad immagine e somiglianza del proprio allenatore.

E’ stata una partita a dir poco sofferta e combattuta quella di Genova per la squadra di Antonio Conte. Nel primo tempo il dominio è stato praticamente totale, ma nella ripresa la compagine allenata da Vieira ha decisamente cambiato registro ed ha messo seriamente in difficoltà gli azzurri, dimostrando un ottimo stato di forma.

Emblema di queste difficoltà emerse nella seconda frazione di gioco l’atteggiamento del tecnico del Napoli in panchina, che rispetto al primo tempo ha sentito molto di più l’esigenza di comunicare con i suoi e di dare indicazioni ai suoi. In tal senso, c’è un labiale che è sfuggito a tutti proprio di Antonio Conte e che, però, può essere indicativo.

Genoa-Napoli, la ricostruzione dell’episodio in questione

Come è noto, le difficoltà in questa gara non sono poche, dal momento che giocare contro il Genoa, soprattutto in trasferta, è un qualcosa di estremamente difficile. In più, da quando è arrivato Vieira al posto di Gilardino, complici anche alcuni recuperi importanti, c’è stata una netta inversione di tendenza.

Sul gol di Anguissa che ha stappato la partita, però, c’è stato un chiaro labiale di Antonio Conte, che per pochi secondi è stato inquadrato dalle telecamere e che si è lasciato andare non poco. Ha esultato, infatti, in maniera vibrante per quanto fatto dal suo centrocampista ed ha pronunciato le seguenti parole: “Bravi, oh! Vai!”

Il labiale di Conte sfuggito a tutti: ecco cosa ha detto

L’esultanza verbale, in tal senso, è stata accompagnata anche da applausi convinti che nascevano, oltre che dall’importanza del gol in sé che ha stappato la partita, anche dalla splendida azione che ha permesso all’ex Fulham di insaccare colpendo di testa.

Uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione per il Napoli, a prescindere dal gol contro il Genoa, è sicuramente Anguissa, che ha già raggiunto quota tre gol in stagione dimostrando doti di inserimento che non sempre si sono viste nella sua avventura in azzurro.