Allegri pronto a firmare: lotterà per il titolo, beffa Roma

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in scena ed in panchina dopo la fine burrascosa della sua esperienza alla Juventus. Un club è pronto a fare sul serio per lui ed a dargli un incarico a dir poco importante, dal momento che lotterà per il titolo. Niente Roma, dunque, che pure da tempo veniva accostata al tecnico in questione.

Siamo al cospetto di un allenatore che, per quanto sia risultato essere spesso divisivo, ha sempre portato a casa i risultati che gli sono stati chiesti dai club. Anche nella sua seconda parentesi alla Juventus, certamente non paragonabile alla prima per i risultati conseguiti, ha comunque sempre fatto quanto era nelle corde della squadra in suo possesso. Riportandola anche in Champions League.

Il suo essere divisivo è tutto nella questione che gravita attorno al cosiddetto bel gioco. Lui è un pragmatista e per anni è stato messo a confronto con profili come quelli di Guardiola e di Maurizio Sarri che riescono sempre a far esprimere alle proprie squadre un certo livello di gioco. Adesso, però, Allegri

L’ex Milan e Juventus torna in panchina: colpo di scena

Come è normale che sia, nel momento in cui un profilo di questo tipo si trova senza squadra viene accostato a tante realtà del nostro calcio ed anche a livello internazionale, attirati dalle sue competenze e dalle sue capacità di portare a casa i risultati auspicati. In tal senso, arrivano notizie che spiazzano tutti.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Real Madrid sta valutando con molta attenzione in che direzione muoversi per il dopo Carlo Ancelotti, dal momento che sarà addio a fine stagione. E tra i nomi più caldi ci sarebbe proprio quello di Massimiliano Allegri, che tornerebbe dunque in pista per lottare praticamente su ogni fronte possibile.

Allegri nuovo allenatore: lotterà per il titolo, le ultime

Si tratta in realtà di una pista di cui si parla ormai da diversi anni, seppur a singhiozzo. In tal senso, rappresenterebbe forse il coronamento di una grande carriera per Allegri, che di certo abbraccerebbe questa avventura con entusiasmo.

Attenzione, però, alle alternative, dal momento che oltre all’allenatore toscano ci sono altri profili che il presidente Florentino Perez sta valutando, a partire da Jurgen Klopp e Joachim Low.