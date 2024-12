Napoli, gol Anguissa da annullare: la moviola svela un dettaglio

In casa Napoli ieri è stato decisivo per stappare la partita il gol di Anguissa, il secondo di fila dopo quello di Udine. In tal senso, sono in molti che hanno delle perplessità su questa rete e sulla sua regolarità ed ora la moviola svela in maniera dettagliata come sono andate realmente le cose.

E’ stata una partita tanto sofferta quanto importante quella vinta nella giornata di ieri dal Napoli, che ha mandato un ulteriore segnale al campionato e che ha, quantomeno, difeso il primo posto in classifica in un campionato in cui c’è una concorrenza importante soprattutto in termini numerici oltre che qualitativi. Per la Champions League ma anche per lo Scudetto.

E’ stato un secondo tempo praticamente in apnea quello vissuto dalla squadra di Conte, che non è mai riuscita ad allentare la pressione del Genoa. Decisivo, nel primo tempo, il gol di Anguissa con cui è stata sbloccata la partita. In tal senso, però, ci sono diverse perplessità sulla regolarità di questo timbro. Ecco l’analisi dettagliata dell’episodio in questione.

Genoa-Napoli, la moviola dell’episodio in questione

E’ stato un colpo sontuoso quello dell’ex centrocampista del Fulham che, complice una deviazione praticamente immediata di un giocatore avversario, non ha lasciato scampo a Leali. 1-0 immediato, seguito pochi minuti dopo da un altro colpo di testa, stavolta di Amir Rrahmani. In un primo tempo a fortissime tinte azzurre.

Stamattina, però, la Gazzetta dello Sport in edicola ha analizzato nel dettaglio l’episodio del gol di Anguissa, soprattutto perché in molti hanno segnalato ieri sera un presunto tocco di mano del centrocampista del Napoli. In realtà, tale ipotesi è stata prontamente smentita e smontata, dal momento che non c’è stato nessun tocco.

Gol Anguissa da annullare? Svelata la verità a riguardo

Le tensioni arbitrali in Serie A sono praticamente all’ordine del giorno e non è bastata l’introduzione della VAR per placare e cambiare questa situazione. Ne sa qualcosa il Napoli, che però intanto ha portato a casa altri tre punti fondamentali.

Adesso l’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di chiudere in bellezza il 2024 vincendo contro il Venezia per dare ulteriore continuità a quanto fatto fino a questo momento e per consolidare ancora di più la propria posizione in classifica. Anche in ottica Scudetto.