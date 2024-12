Tegole Buongiorno: si allungano i tempi di recupero, l’annuncio

Invece che scartare un bel regalo sotto l’albero di Castelvolturno, Antonio Conte si ritrova a fare i conti con l’assenza di Buongiorno.

Per la rottura delle 2 vertebre al difensore del Napoli erano stato diagnosticato almeno un mese di stop, ma stando alle ultime notizie i tempi di recupero per l’ex capitano del Torino si sarebbero addirittura allungati. Un vero e proprio imprevisto che rischia di mettere ancora di più in difficoltà l’allenatore partenopeo in vista delle prossime uscite stagionali della sua squadra.

Per ovviare a questo problema, però, Giovanni Manna sarebbe pronto ad affondare il colpo decisivo nel prossimo calciomercato su colui il quale dovrebbe prendere il posto di Buongiorno in queste settimane di assenza.

Infortunio Buongiorno: arriva un annuncio da Castelvolturno

Importanti novità arrivano in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno, fermatosi settimana scorsa per via di un infortunio subito nel corso di un allenamento in quel di Castelvolturno. Contro il Genoa il Napoli, seppur con qualche difficoltà, è riuscito a fare a meno del suo difensore centrale, ma Antonio Conte spera di poterlo tornare ad avere a disposizione il prima possibile.

Dal centro sportivo azzurro, però, non fanno che arrivare brutte notizie in merito ai tempi di recupero di Buongiorno. Si credeva che l’italiano potesse rimanere fermo ai box massimo un mese, tornando dunque a disposizione dell’allenatore salentino per metà gennaio, ma a quanto pare la situazione potrebbe richiedere un po’ più di tempo.

A parlarne direttamente da Castelvolturno ai microfoni di Radio Marte Pasquale Tina. Il collega ha infatti riferito che per tornare in campo Alessandro Buongiorno potrebbe avere bisogno di addirittura 6 settimane, dunque un mese e mezzo, che potrebbero diventare 4 solo nel momento in cui il giocatore risponda bene alle terapie che starebbe svolgendo. A fronte di questo, per evitare di far rimanere Conte senza difensore ad un punto così importante della stagione, il Napoli è pronto ad affondare il colpo decisivo su uno dei suoi obiettivi per la difesa.

Il Napoli affonda il colpo per il sostituto di Buongiorno

Con Buongiorno fuori dai giochi per almeno un altro mese, Antonio Conte chiede a gran voce un nuovo difensore con il quale andare a sostituirlo, anche perché a lungo andare Juan Jesus potrebbe non garantire più fiducia né tantomeno solidità lì dietro insieme a Rrahmani.

A fronte di questo, stando a quanto riportato da Radio Marte, il Napoli potrebbe nei prossimi giorni accelerare i tempi per Danilo, così da mettere a disposizione del salentino il difensore brasiliano prima del tempo. Affinché questo scenario si realizzi c’è però bisogno che la Juventus facciamo almeno un difensore centrale, sennò l’ex Manchester City è destinato a rimanere a Torino.