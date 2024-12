Affare low cost dalla Francia: nuovo centrocampista per Conte

In casa partenopea si guarda anche ad un nuovo centrocampista da dare ad Antonio Conte. Spunta una nuova idea per gli azzurri: i dettagli

Il Napoli si prepara ad essere protagonista sul calciomercato. Come spiegato in più di un’occasione, la priorità per i partenopei in questo momento è la difesa. L’infortunio di Buongiorno e le poche garanzie di Juan Jesus e Rafa Marin costringono Manna ad intervenire in quel reparto. Ma il direttore sportivo sta lavorando anche su altri obiettivi. Antonio Conte ha chiesto almeno un giocatore per ruolo e nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa.

Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, un nuovo nome sarebbe finito nel mirino dei partenopei. Il centrocampista è in uscita dal suo club per questioni economiche e si sta ragionando se chiudere oppure no questa operazione. Al momento si sarebbe nella fase dei ragionamenti e delle valutazioni. Poi si deciderà se affondare il colpo oppure magari fare un passo indietro e andare su altri obiettivi.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli ragiona sulla possibilità di dare un nuovo centrocampista ad Antonio Conte. Manca un giocatore con determinate caratteristiche e nel mirino di Manna sarebbe finito uno che conosce molto bene il nostro campionato. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che magari nei prossimi giorni si possa comunque fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Tessmann. L’ex Venezia potrebbe lasciare durante il calciomercato invernale il Lione per i problemi economici del club transalpino, ma resta da capire la fattibilità di questa operazione dal punto di vista economico. Difficilmente i francesi daranno il via libera ad un prestito o ad una cifra inferiore ai 6 milioni di euro. Il giocatore è comunque nel mirino dei partenopei e vedremo se si arriverà alla fumata bianca.

I partenopei vogliono un centrocampista e Tessmann rappresenta un profilo importante per il Napoli. Da capire se questa opzione si potrà concretizzare durante il calciomercato invernale oppure no. Naturalmente la strada fino al termine di gennaio è ancora lunga e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Tessmann rappresenta l’ultima idea per il calciomercato del Napoli. L’ex Venezia dovrebbe lasciare il Lione per i problemi economici del club e spera in un ritorno in Serie A. Ora Manna e Conte stanno facendo tutte le valutazioni del caso e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.