Non solo Kiwior, altro colpo dall’Arsenal: arriva a zero

I partenopei seguono da vicino un calciatore in scadenza con i Gunners. Si tratta di una opportunità da seguire nelle prossime settimane

È un Napoli che si muove su un doppio percorso sul calciomercato: da una parte giocatori pronti e che possono dare una mano importante a Conte e dall’altra si guarda ai talenti in grado di alzare in futuro la qualità dei partenopei. Stando a quanto riferito dai media inglesi, i partenopei starebbero guardando con attenzione a un talento dell’Arsenal in scadenza. Si tratta di un calciatore molto giovane (classe 2006) e il colpo a zero stuzzica e non poco Manna.

Per il momento per il difensore c’è stata l’opportunità solo di mettersi in mostra con le riserve. Arteta gli ha permesso di esordire una volta in Coppa con la maglia dell’Arsenal, ma di lui si parla bene e si dice che potrebbe rappresentare una scommessa importante per il futuro. Il contratto in scadenza al termine della stagione rappresenta una possibilità di calciomercato per diverse squadre e il Napoli è pronto ad approfittarne.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Arsenal, è in scadenza

Il Napoli con l’Arsenal sta trattando il possibile arrivo alla corte di Conte di Kiwior. Ma c’è un altro giocatore dei Gunners che stuzzica molto l’idea di Manna. Un classe 2006 in scadenza e che in patria raccontano come un centrale di grande talento e temperamento. I partenopei ci ragionano più in ottica della prossima estate visto che è molto giovane. Le valutazioni sono in corso e per il momento non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Le ultime informazioni che arrivano dall’Inghilterra parlano di un Napoli interessato al difensore inglese Ayden Heaven. Il centrale, che finora ha trovato poco spazio con Arteta, rappresenta una possibilità da non sottovalutare visto che il suo contratto è in scadenza a giugno e potrebbe trasferirsi a zero durante il calciomercato estivo. Vedremo naturalmente se i Gunners non decideranno di mischiare le carte e regalare il rinnovo al centrale.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi considerato che per adesso l’Arsenal non ha ancora sciolto i dubbi sul rinnovo. Il Napoli resta alla finestra ed è pronto ad affondare il colpo per portare Heaven alla corte di Conte durante il calciomercato estivo.

Mercato Napoli: idea Heaven per la difesa

Essendo un classe 2006, Heaven rappresenta una possibilità per il futuro del Napoli e non per il presente. Difficile che i partenopei decidano di puntare su di lui in questo calciomercato invernale per sostituire l’infortunato Buongiorno.