Napoli: via Caprile, scelto il nuovo vice Meret

Le porte in casa partenopea potrebbero essere girevoli. Caprile sembra essere pronto a lasciare Napoli e si guarda in Argentina per la sostituzione

Porte girevoli in casa Napoli? A sorpresa la risposta di questa domanda potrebbe essere positiva. Le ultime notizie confermano come Caprile starebbe ragionando sulla possibilità di lasciare i partenopei. L’ex Bari si aspettava di trovare maggiore spazio nel corso della stagione, ma Conte ha sempre puntato su Meret e questo fa pensare alla possibilità di un cambio squadra. Difficile che il tecnico leccese possa puntare su Contini e così nasce una idea molto particolare.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un portiere argentino. L’idea sembra essere più proiettata in ottica estiva considerato anche che il rinnovo di Meret non è ad oggi certo. Ma non è da escludere che alla fine i partenopei possano comunque fare un tentativo per portarlo in maglia azzurra durante il calciomercato invernale se dovesse partire Caprile.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco il nuovo portiere

A sorpresa Caprile sembra essere ormai prossimo a lasciare il Napoli. Il procuratore ha confermato la volontà da parte del giocatore di trovare una maggiore continuità ed ora sono in corso i ragionamenti del caso per arrivare ad una soluzione. Una sua partenza costringerebbe i partenopei a trovare un sostituto e per questo motivo non è da escludere un tentativo con un portiere argentino durante il calciomercato estivo.

Secondo quanto riferito da Konur, il Napoli sarebbe sulle tracce di Leandro Brey, portiere del Boca Juniors. Il 22enne è finito nel mirino di Lazio e Atletico Madrid, ma non è escludere che i partenopei possano magari anticipare un po’ le tempistiche e portarlo sin da subito alla corte di Conte. Molto dipenderà da come si comporterà Caprile. Di certo il calciomercato invernale è alle porte e nel giro di poco tempo dovranno essere sciolti i dubbi.

Brey è un portiere di assoluta qualità e che in Argentina ha sicuramente sorpreso per la sua qualità ed ora è pronto al grande salto. Naturalmente il Napoli ci ragiona e vedremo se sarà una possibilità per questo calciomercato e non per il prossimo.

Mercato Napoli: idea Brey per la porta

Brey ad oggi rappresenta una idea più per il calciomercato estivo che invernale. Ma, come spiegato in precedenza, molto dipenderà dal destino di Caprile. Una sua partenza potrebbe cambiare le carte in tavola.